Tuffi, Olimpiadi Tokyo: dominio cinese nella gara maschile dai 10 metri. Oro a Cao Yuan, Daley di bronzo

Spettacolo all’Aquatics Centre di Tokyo per la Finale delle Finali dei tuffi alle Olimpiadi: la gara maschile dalla piattaforma. L’andamento della gara non ha deluso le attese e i cinesi, come al solito, l’hanno fatta da padroni. Cao Yuan (582.35) e Yang Jian hanno occupato i primi due gradini del podio in una sfida pazzesca a suon di 10.

E’ stato Cao a imporsi con esecuzioni semplicemente spettacolari: un triplo e mezzo rovesciato da 102.00; un quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 101.75; un doppio e mezzo indietro con 2 avvitamenti e mezzo da 102.60. In un contesto di altissima qualità, l’altro cinese Yang si è tolto la soddisfazione di eseguire un quadruplo e mezzo avanti carpiato (coefficiente di difficoltà 4.1) stellare: 112.75 il punteggio per lui.

Ci ha provato il britannico Thomas Daley a contrastare il dominio cinese e dopo le prime tre rotazioni era in testa: eccezionali il triplo e mezzo rovesciato (98.60) e il triplo e mezzo avanti con un avvitamento (91.80).

La verticale con triplo salto mortale indietro gli ha fatto però perdere quei 15 punti (80.50) necessari per rimanere in corsa, anche se i cinesi negli ultimi due tuffi sono stati degli alieni. Per Daley, però, uno score ragguardevole di 548.25 che gli ha regalato un bronzo di altissimo profilo.

