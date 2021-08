Baseball, Olimpiadi Tokyo: è bronzo per la Repubblica Dominicana, Corea del Sud giù dal podio

Arriva la dodicesima medaglia nella storia della Repubblica Dominicana alle Olimpiadi, e a Tokyo la soddisfazione è di quelle belle: c’è infatti la conquista della medaglia do bronzo nel torneo di baseball. Battuta la Corea del Sud, che aveva vinto l’oro a Rio 2016, per 10-6, al termine di una finale per il 3° e 4° posto davvero bella e lottata.

Parte subito fortissimo la formazione dominicana, che con i due fuoricampo di Francisco (2 RBI) e Rodriguez costringe subito i sudcoreani a cambiare pitcher, passando da Minwoo Kim a Cha. Non basta, almeno per il momento: arriva anche il quarto punto con la volata di sacrificio di Valerio che vale il 4-0 a Mieses. Un bel singolo centrale di Kunwoo Park nella seconda ripresa mette più vicina la Corea del Sud.

Dopo l’home run di Hyunsoo Kim nella quarta ripresa, nella quinta arriva il sorpasso coreano: c’è sì un doppio di Cabrera che vale a Mieses il 5-2, ma una serie di tre singoli porta Hae Min Park a dar modo a Hyeseong Kim di segnare il 5-3. Kyoungmin Hur viene eliminato, ma fa andare a casa proprio Hyeseong Kim per il 5-4, poi Hae Min Park pareggia su lancio pazzo ed il singolo di Baekho Kang con corsa di Hyunsoo Kim significa sorpasso.

Ai dominicani serve una reazione poderosa, ed è proprio quella con la quale si avventano come prede feroci sullo sventurato pitcher Seunghwan Oh. Le basi si riempiono, arriva un lancio pazzo con annesso 6-6 di Guzman, poi un doppio al centro di Francisco da 2 RBI ed infine la botta a sinistra di Mieses che va oltre le recinzioni per il 10-6. La Corea del Sud prova un coraggioso ultimo assalto, occupa delle basi, ma non fa nient’altro.

Foto: LaPresse