Boxe, Olimpiadi Tokyo: Hebert Sousa, oro con KO nei medi. Vincono Yafai, Krasteva e Surmeneli

Penultima giornata per quanto riguarda il pugilato olimpico alle Olimpiadi di Tokyo, e sono quattro le medaglie d’oro assegnate in questa rassegna a cinque cerchi che è ormai prossima alla chiusura. Per certi versi particolare la distribuzione geografica, come andiamo a vedere.

Nei pesi mosca maschili (52 kg), il successo è di un uomo dal cognome d’arte, Galal Yafai, vittorioso per decisione non unanime (4-1) sul filippino Carlo Paalam, che non riesce a girare di poco lo scontro a proprio favore. Si tratta del primo oro britannico dell’edizione.

Nella corrispondente categoria femminile (51 kg), vittoria per la bulgara Stoyka Krasteva, in grado di battere la turca (e favorita del seeding) Buse Naz Cakiroglu per verdetto questa volta unanime da parte dei giudici (5-0).

Arriva anche un KO, ed è opera del brasiliano Hebert Sousa nei pesi medi (75 kg). Il malcapitato, nel caso, a metà terzo round, è l’ucraino Oleksandr Khzhyniak: e dire che fino ad ora i successi di Sousa non sempre erano stati netti, anzi.

Penalizzata o no, non sarebbe comunque arrivata alla medaglia la cinese Hong Gu contro la turca Buse Naz Surmeneli: 3-0 il verdetto (tre 29-27 e due 28-28), e come in tutti gli altri casi primo oro per il Paese tra le corde del ring.

Foto: LaPresse