Sono scattate alle Paralimpiadi di Tokyo le gare di tiro con l’arco anche per gli uomini della classe open, sia per quanto concerne il ricurvo che per il compound. La classe open contiene sia atleti in piedi che su sedia a rotelle: gli arcieri

si posizionano ad un angolo di 90 gradi rispetto al bersaglio e possono utilizzare il supporto del corpo.

Si sono disputati i ranking round: 72 frecce per determinare la classifica che va a delineare i tabelloni delle gare individuali ed a coppie miste. Nel ricurvo è in gara un solo azzurro, Stefano Travisani, di classe W2, che termina al 12° posto con 609 punti (personale stagionale), con 14 dieci e 4 croci. In testa chiude, con il nuovo record paralimpico, l’iraniano Gholamreza Rahimi, che totalizza 644.

Nel compound invece sono due gli azzurri in gara: Matteo Bonacina, classe W2, è 16° a quota 685, con 42 dieci e 13 croci, mentre chiude più indietro Giampaolo Cancelli, anch’egli di classe W2, che si classifica 28° a quota 669, con 34 dieci e 9 croci. Al primo posto, con tanto di record paralimpico, il cinese He Zihao, che totalizza 705.

