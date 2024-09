Tiro con l’arco, Sarti e Bonacina quarti nel compound misto alle Paralimpiadi, oro alla Gran Bretagna

Si conclude in maniera amara e beffarda la campagna alle Paralimpiadi di Parigi 2024 per Eleonora Sarti e Matteo Bonacina. Nel compound misto del tiro con l’arco gli azzurri sono arrivati in quarta posizione. Gli azzurri hanno cominciato alla grande agli ottavi di finale battendo la Malesia con un netto 147-141 (Abdul Jalil, Govinda Rajan).

Ottimo è stato il successo da parte degli italiani anche ai quarti di finale contro la Cina (Zhou, Ai) alle due frecce decisive dopo il 151-151. Gli azzurri hanno raccolto 19 punti, gli stessi dei cinesi, ma si sono avvicinati maggiormente al centro, prendendosi così la semifinale, persa con la Gran Bretagna. Più di qualche rammarico è legato alla finale per il bronzo contro l’India: finisce 156-155 in favore di Devi e Kumar. I due italiani erano davanti dopo i primi tre end, poi un nove con l’asterisco trasformato in dieci ha di fatto consegnato il bronzo all’India.

Medaglia d’oro che va invece alla Gran Bretagna che in finale ha superato l’Iran per 155-151. Jodie Grinham e Nathan McQueen hanno dato la sterzata decisiva nell’ultimo end con un 40 su 40 che non ha lasciato possibilità di replica a Hemmati e Nori. In semifinale i britannici avevano superato l’Italia con un secco 156-149.