Tiro con l’arco, Harvinder Singh medaglia d’oro nel ricurvo alle Paralimpiadi, Stefano Trevisani si ferma ai sedicesimi

L’indiano Harvinder Singh conquista la medaglia d’oro nell’arco ricurvo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Una bellissima cavalcata per questo atleta, che alle Paralimpiadi di Tokyo si era fermato alla medaglia di bronzo: stavolta nessuno è riuscito a contrastarlo. Ai sedicesimi in mattinata la vittoria 7-3 sul cinese di Taipei Tseng, poi il 6-2 all’indonesiano Setiawan, il 6-2 al colombiano Ramirez e 7-3 all’iraniano Arab Ameri in semifinale. La finale è stata nettissima: un 6-0 che non ha lasciato scampo al polacco Lukasz Ciszek, che si è quindi dovuto accontentare del bronzo.

Buonissimo era stato il percorso dello stesso Ciszek, autore di una bella vittoria ai quarti di finale contro il cinese Zhao per 6-4 e in semifinale ha sconfitto per 6-2 l’australiano Kenton-Smith. Per lui si tratta comunque di una crescita esponenziale rispetto a Tokyo, laddove non andò oltre il settimo posto. Bronzo che è andato invece all’iraniano Mohammad Reza Arab Ameri che ha sconfitto per 6-0 Kenton-Smith nella finalina.

Purtroppo il nostro Stefano Travisani non è andato oltre i sedicesimi di finale: l’azzurro ha pagato una media troppo bassa ed è stato sconfitto dal giapponese Ueyama per 6-2. Addirittura una freccia fuori bersaglio l’ha portato a fare solo 17 punti nel primo set, partenza ad handicap, che poi il nativo di Milano non è riuscito a recuperare.