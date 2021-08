Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre 2021: Italia-Estonia 3-0. Domani sfida decisiva con la Svizzera

Proseguono a Belgrado, in Serbia, le qualificazioni agli Europei a squadre di tennistavolo, che si terranno a Cluj, in Romania, tra settembre ed ottobre: nella seconda sfida del Girone B l’Italia ha battuto per 3-0 l’Estonia e domani alle ore 16.00 si giocherà la qualificazione contro la Svizzera.

Contro l’Estonia Mihai Bobocica ha ottenuto il primo punto battendo Aleksandr Lusin per 3-0 (11-6, 11-1, 11-9), poi Niagol Stoyanov ha superato Stanislav Strogov per 3-1 (11-6, 11-5, 6-11, 11-7), infine Marco Rech Daldosso ha chiuso i conti avendo la meglio su Vallot Vainula per 3-0 (12-10, 11-5, 11-6).

Domani, sabato 28 agosto, alle ore 16.00 sfida decisiva contro la Svizzera che, come gli azzurri, ha vinto per 3-0 sia contro l’Estonia che contro le Isole Far Oer: chi vince stacca il pass per gli Europei, chi perde domenica 29 agosto affronterà il girone con le altre quattro seconde per l’ultimo posto a disposizione per la rassegna continentale.

ITALIA-ESTONIA 3-0

Mihai Bobocica-Aleksandr Lusin 3-0 (11-6, 11-1, 11-9)

Niagol Stoyanov-Stanislav Strogov 3-1 (11-6, 11-5, 6-11, 11-7)

Marco Rech Daldosso-Vallot Vainula 3-0 (12-10, 11-5, 11-6)

Foto: comunicato stampa FITET