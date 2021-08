Si sono conclusi i match di primo turno nel torneo WTA di Chicago. Avanza la testa di serie numero uno, l’ucraina Elina Svitolina, che ha sfruttato il ritiro ad inizio del terzo set della francese Clara Burel. Per la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo ci sarà ora la sfida con con un’altra transalpina, Fiona Ferro, che ha superato in tre set l’indonesiana Aldila Sutjiadi con il punteggio di 4-6 7-5 6-1.

Sarà la francese Alize Cornet la prossima avversaria di Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo. La transalpina ha supera in tre set la giovane americana Ann Li per 6-7 6-0 6-4. Un solo precedente tra le due giocatrici, che risale al torneo di Losanno del 2019 e che ha visto la vittoria di Cornet in due set.

Esce di scena la testa di serie numero tre del torneo, la rumena Sorana Cirstea, battuta in rimonta dalla ceca Tatiana Martincova con il punteggio di 3-6 6-3 6-2. Finisce subito anche l’avventura di Venus Williams, sconfitta malamente da Su-Wei Hsieh per 6-3 6-2. Avanza, invece, la ceca Marketa Vondrousova, cinque del seeding, che non ha avuto problemi contro la qualificata americana Quinn Gleason, imponendosi per 6-2 6-0.

RISULTATI WTA CHICAGO 2021

Cornet (Fra) b. Li (Usa) 6-7 6-0 6-4

Mladenovic (Fra) b. Diyas (Kaz) 6-2 7-6

Bogdan (Rou) b. Watson (Gbr) 6-2 1-0 ret.

Ferro (Fra) b. Sutjiadi (Ina) 4-6 7-5 6-1

Peterson (Sve) b. Bouzkova (Cze) 7-6 7-6

Golubic (Sui) b. Osorio Serrano (Col) 7-6 6-3

Vondrousova (Cze) b. Gleason (Usa) 6-2 6-0

Van Uytvanck (Bel) b. Hibino 6-1 6-3

Martincova (Cze) b. Cirstea (Rou) 3-6 6-3 6-2

Svitolina (Ukr) b. Burel (Fra) 5-7 6-1 2-0 ret.

Hsieh (Tpe) b. V.Williams (Usa) 6-3 6-2

Foto: LaPresse