Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2021: Lorenzo Sonego lotta contro Tsitsipas, ma cede al terzo set

Termina l’avventura di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista piemontese è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas al termine di una battaglia di due ore e mezza di gioco, con il greco che si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Sicuramente un’ottima prestazione da parte di Sonego, che ha fatto partita pari con il numero tre del mondo e che può guardare all’ormai imminente US Open con molta fiducia.

Nove ace per Sonego contro i sette di Tsitsipas, con il piemontese che ha tenuto una percentuale più alta di prime di servizio (71% contro 62%), vincendo il 73% dei punti con questo fondamentale. Il numero 27 del mondo è stato poco incisivo in risposta, soprattutto sulla seconda palla del greco, che è riuscito a vincere il 68% dei punti quando non ha messo in campo la prima di servizio.

Un primo set che ha visto subito Tsitsipas concedere due palle break, ma Sonego non ne approfitta ed il greco si salva. A sua volta è il numero tre del mondo ad avere la chance di break nel sesto game, con l’italiano che è bravo ad annullare tutto prima con un bel dritto e poi con una prima vincente. Il set sembra scivolare via verso il tie-break ed invece Sonego gioca un undicesimo game in risposta davvero eccellente e strappa il servizio al greco, chiudendo poi la prima frazione sul 7-5.

Sulla scia del set vinto, Sonego ha una clamorosa occasione in apertura di secondo set, con tre palle break consecutive in suo favore. Tsitsipas, però, si salva e nel game successivo strappa la battuta all’azzurro, scappando successivamente sul 3-0. Il greco non concede più nulla all’azzurro nei suoi turni di battuta e chiude il set per 6-3.

Sonego perde subito il servizio ad inizio terzo set ed è un break che farà la differenza. Tsitsipas, infatti, lascia poco spazio al piemontese nei game in battuta, con l’italiano che arriva al massimo sul 30-30 nell’ottavo gioco. Sonego resta comunque attaccato alla partita, annullando ben sei palle break, ma alla fine Tsitsipas chiude 6-4 e stacca il biglietto per i quarti di finale.

