Stati Uniti-Francia, Finale basket Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming

Alla prima giornata come all’ultima del basket maschile: Stati Uniti-Francia è la finale alla Saitama Super Arena. Le Olimpiadi arrivano alla conclusione, e lo fanno in un orario, quello delle 11:30 nipponiche, le 4:30 in Italia, che non farà certo contenti gli spettatori europei.

Una decisione, questa, giunta per favorire l’ascolto americano nel caso di approdo all’ultimo atto di Team USA, cosa accaduta: è pratica abbastanza comune, in NBA, inserire delle partite a questi orari (e lo è diventata anche in più di un campionato nazionale europeo, oltre che nelle manifestazioni per Nazionali in caso di necessità). A questi estremi di una finale a tale ora, però, non si era mai arrivati: fu nel pomeriggio cinese la finale del 2008. Resta solo da scoprire se la Francia riuscirà a ripetere quanto fatto nel girone, quando ha sconfitto gli americani in quello che è ad ora l’unico loro ko.

Stati Uniti-Francia si giocherà sabato 7 agosto quando saranno le ore 4:30 da noi. Diretta tv su Rai2 (con possibili temporanei spostamenti su altri campi di gara). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

STATI UNITI-FRANCIA FINALE BASKET OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

SABATO 7 AGOSTO

Ore 4:30 Stati Uniti-Francia

STATI UNITI-FRANCIA FINALE BASKET OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2 (ove possibile)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo