Sport in tv oggi (martedì 24 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Martedì con spostamenti tra Europa, Stati Uniti e Giappone per quanto riguarda lo sport globale. Torna la Vuelta, con la decima tappa e Primoz Roglic che ricomincia da capoclassifica. Quasi contemporaneamente prende il via la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Tokyo (che, a livello di gare, iniziano nella notte), con una delegazione italiana più votata al femminile che al maschile. E a proposito di donne, continuano gli Europei mentre l’Italia osserva una giornata senza partite. In serata, oltre che alla Champions League di calcio, spazio a tanto tennis con i tre tornei tra ATP e WTA che si giocano in questa settimana, ma anche alle qualificazioni degli US Open con metà della pattuglia italiana che scende in campo per rimpolpare quel che già c’è nel tabellone principale. Di seguito tutto il palinsesto della giornata di oggi.

SPORT IN TV OGGI (MARTEDÌ 24 AGOSTO): ORARI E PROGRAMMA

12:47 CICLISMO Vuelta a España, 10a tappa Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria (189 km) – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

13:00 PARALIMPIADI Cerimonia di apertura – Diretta tv su Rai2 e streaming su RaiPlay

16:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Germania-Grecia – Nessuna diretta tv e streaming

16:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Olanda-Turchia – Diretta streaming su DAZN

17:00 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Bosnia-Erzegovina-Belgio – Nessuna diretta tv e streaming

17:00 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Ungheria-Croazia – Diretta streaming su DAZN e canale YouTube European Volley

17:00 TENNIS US Open, 1° turno qualificazioni – Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+

COURT 13 Di Sarra (ITA)-Gerlach (GER) – donne, 3° match dopo Friedsam (GER)-Kiick (USA) e Gojo (CRO)-Haase (NED)

COURT 6 Gaio (ITA)-Ebden (AUS) – uomini, 1° match; a seguire, 4° match, Lorenzi (ITA)-Sousa (POR) (27), uomini, dopo Perez (AUS)-Tsurenko (UKR) e Jani (HUN)-Kung (SUI)

COURT 11 Gatto-Monticone (ITA)-Niemeier (GER) – donne, 1° match

COURT 14 Pellegrino (ITA)-Lestienne (FRA) – uomini, 1° match

COURT 16 Marcora (ITA)-Cid Subervi (DOM) – uomini, 1° match; a seguire, 3° match, Baldi (ITA)-Menezes (BRA), uomini, dopo Maria (GER)-Bandecchi (SUI)

18:00 TENNIS WTA 250 Chicago – Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis

18:00 TENNIS WTA 250 Cleveland – Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis

19:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Bulgaria-Repubblica Ceca – Nessuna diretta tv e streaming

19:30 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Romania-Finlandia – Nessuna diretta tv e streaming

20:00 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Azerbaigian-Serbia – Diretta streaming su DAZN

20:00 VOLLEY FEMMINILE Europei 2021, Svizzera-Slovacchia – Nessuna diretta tv e streaming

21:00 TENNIS ATP 250 Winston-Salem – Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis, streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis

COURT 4 Mager (ITA)-Struff (GER) 2° match dopo il doppio Golubev (KAZ)/Mies (GER)-Arevalo (ESA)/Middelkoop (NED), che comincia alle ore 20:00

21:00 CALCIO Preliminari Champions League, PSV-Benfica – Diretta tv su Italia1, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv

21:00 CALCIO Preliminari Champions League, Ludogorets-Malmo – Diretta tv su Sky Sport (canale 253), streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv

21:00 CALCIO Preliminari Champions League, Ferencvaros-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport (canale 254), streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv

1:00 PARALIMPIADI Prima giornata

