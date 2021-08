Sonego-Tsitsipas oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Cincinnati

Lorenzo Sonego torna nuovamente in scena negli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro scenderà in campo nel quarto incontro del programma previsto sul Grandstand (non prima delle 01.00 italiane di domani). Il piemontese affronterà il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 del ranking) e si prevede una partita molto impegnativa.

Sonego, reduce dalle vittorie contro Carlos Alcaraz e Tommy Paul, dovrà esprimere il proprio miglior tennis per prevalere, sperando che l’ellenico non sia in grande giornata. Tsitsipas che ha cominciato la sua avventura nell’Ohio dal secondo turno battendo l’americano Sebastian Korda.

I due si sono incrociati solo una volta, ma il precedente è recente, ovvero nel Masters1000 di Miami, sempre negli ottavi di finale. In quel caso il greco si impose per 6-2 7-6 (2). Si spera che Sonego sappia sovvertire il pronostico e far sua la partita.

Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Tsitsipas in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204) o su Sky Sport Tennis (205), in streaming in abbonamento su Sky Go e Now.

PROGRAMMA SONEGO-TSITSIPAS

Giovedì 19 agosto

Grandstand – Inizio programma dalle 17.00 italiane

Kerber vs Ostapenko

Rublev vs Monfils

Ruud vs Schwartzman

Sonego vs Tsitsipas (non prima delle 01.00 italiane di venerdì 20 agosto)

Muchova vs Bencic

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204) o su Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse