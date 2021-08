CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro, nel quarto match sul Grandstand, tenta l’impresa affrontando il n.3 del mondo in una sfida con in palio l’accesso ai quarti del torneo nell’Ohio.

Sonego, vittorioso negli incontri con lo spagnolo Carlos Alcaraz e Tommy Paul, dovrà superarsi per prevalere contro Tsitsipas che, classifiche alla mano, è il giocatore dal rendimento migliore del 2021 come continuità. Pertanto l’obiettivo è quello di esprimere il miglior tennis e sperare che l’ellenico non sia nelle sue giornate migliori per pensare di vincere.

Stefanos che, in qualità di testa di serie n.2, ha iniziato la sua avventura nel 2° turno, battendo l’americano Sebastian Korda e mettendo in mostra un ottimo gioco d’attacco. I due già si sono incontrati una volta proprio nel 2021, ovvero nel 1000 di Miami dove fu il greco a spuntarla. Sonego si augura di ribaltare la situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro è il quarto sul Grandstand, il cui programma prende il via alle 17.00 italiane. E’ già noto che il match prenderà il via non prima delle 01.00 italiane. Buon divertimento!

