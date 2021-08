Berrettini-Auger-Aliassime oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Cincinnati

Matteo Berrettini torna in campo questa sera per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro, out per circa 40 giorni a causa di un problema muscolare posteriore alla Finale di Wimbledon, ha ripreso la sua marcia nel circuito internazionale nel torneo dell’Ohio.

In qualità di testa di serie n.5, Matteo ha iniziato dal secondo turno, prevalendo nel confronto con lo spagnolo Albert Ramos in tre set. Un match difficile, al cospetto di un Ramos molto centrato. Di contro, Berrettini ha palesato una condizione non ottimale, dettata dalla lunga inattività. Nell’ultimo incontro sul Centrale (quinto match, il cui programma prenderà il via dalle 17.00 italiane), Berrettini se la vedrà contro il canadese Felix Auger- Aliassime.

Una sfida a cui si era già assistito in quest’annata a Wimbledon, dove l’azzurro seppe imporsi grazie alla combinazione servizio-dritto. Servirà un rendimento molto alto con questi fondamentali e soprattutto il romano dovrà esprimere un tennis più solido in risposta di quello messo in mostra con Ramos. Auger-Aliassime ha disputato un gran match contro il russo Karen Khachanov e per questo è avversario da prendere con le molle.

Auger-Aliassime ha disputato un gran match contro il russo Karen Khachanov e per questo è avversario da prendere con le molle.

PROGRAMMA BERRETTINI-AUGER-ALIASSIME

Giovedì 19 agosto

Campo Centrale – Inizio programma alle ore 17.00 italiane

Medvedev-Dimitrov

Barty-Azarenka

Pella-Zverev

Teichmann-Osaka (non prima delle 01.00 italiane del 20 agosto)

Berrettini-Auger-Aliassime

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204) o su Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now

Diretta live testuale su OA Sport

