WTA Cincinnati 2021, risultati 18 agosto: avanti in rimonta Naomi Osaka e Paula Badosa

Si è concluso pochi minuti fa, in piena mattinata italiana, il secondo turno del tabellone principale di singolare del torneo Western & Southern Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Cincinnati: non ci sono più italiane in tabellone dopo le eliminazioni di ieri di Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

Tra i sedici incontri di giornata si segnalano la battaglia di quasi due ore con cui la nipponica Naomi Osaka ha eliminato la statunitense Cori Gauff per 4-6 6-3 6-4 e l’altra vittoria in rimonta, quella della spagnola Paula Badosa Gibert sulla bielorussa Aryna Sabalenka per 5-7 6-2 7-6.

Rimpianti per Camila Giorgi, in quanto la sua giustiziera, la statunitense Jessica Pegula avanza agli ottavi senza giocare approfittando del forfait della romena Simona Halep. Ritiro per la statunitense Jennifer Brady, la quale era avanti di un set, ma sotto nel secondo, contro la lettone Jelena Ostapenko.

Vittoria in tre set, ma non in rimonta, per la tedesca Angelique Kerber sull’ucraina Elina Svitolina, battuta per 7-5 2-6 6-4, infine si risolvono tutti in due partite i restanti undici match in programma, che sono andati a completare il quadro degli ottavi, che si giocheranno tutti oggi.

WTA 1000 CINCINNATI 2021

Secondo turno

Ashleigh Barty batte Heather Watson 6-4 7-6

Victoria Azarenka batte Alison Riske 6-2 7-5

Barbora Krejcikova batte Dayana Yastremska 6-1 7-6

Garbiñe Muguruza Blanco batte Caroline Garcia 6-4 6-3

Angelique Kerber batte Elina Svitolina 7-5 2-6 6-4

Jelena Ostapenko batte Jennifer Brady 6-7 5-4 *15-0 ritiro

Petra Kvitova batte Veronika Kudermetova 6-2 6-4

Ons Jabeur batte Iga Swiatek 6-3 6-3

Karolina Pliskova batte Yulia Putintseva 6-3 6-2

Jessica Pegula batte Simona Halep per forfait

Elena Rybakina batte Elise Mertens 6-3 6-2

Paula Badosa Gibert batte Aryna Sabalenka 5-7 6-2 7-6

Karolina Muchova batte Bianca Vanessa Andreescu 6-4 6-2

Belinda Bencic batte Shelby Rogers 7-6 6-1

Jil Belen Teichmann batte Bernarda Pera 6-1 6-4

Naomi Osaka batte Cori Gauff 4-6 6-3 6-4

Foto: LaPresse