Sonego-Paul oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Cincinnati

Lorenzo Sonego dopo la convincente vittoria contro Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo per il match di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. Il piemontese affronterà oggi il tennista di casa Tommy Paul in una sfida che sulla carta appare abbastanza equilibrata.

Tra l’azzurro e il tennista americano ci sono due precedenti, entrambi favorevoli al tennista a stelle e strisce. Sarà l’occasione per Sonego per provare a prendersi una rivincita e soprattutto per centrare gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. La sfida è la quarta sul Court 10 e inizierà al termine dei match tra Ruud e Opelka (non prima delle ore 19) e comunque non prima delle ore 21 italiane.

Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Paul in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV.

PROGRAMMA SONEGO-PAUL

MERCOLEDì 18 AGOSTO

Campo 10

Sonego vs Paul (Al termine di Ruud-Opelka che non inizierà prima delle ore 19 e comunque non prima delle ore 21)

Foto: LaPresse