L’Italia della scherma si prepara a vivere le Paralimpiadi di Tokyo da protagonista. Tanti gli assi nel mazzo azzurro tra i quali c’è anche Bebe Vio che avrà l’onore di essere anche la portabandiera. La trionfatrice nel fioretto individuale a Rio de Janeiro punta al bis nell’attesa edizione a cinque cerchi nipponica.

La capitana della delegazione azzurra sarà l’esperta Loredana Trigilia, alla sua sesta partecipazione olimpica. Sarà l’esordio, invece, per Edoardo Giordan e Rossana Pasquino. Attesa anche per Emanuele Lambertini e Ionela Andreea Mogos che tornano quest’anno a rappresentare il tricolore per la loro seconda partecipazione alla rassegna a cinque cerchi.

A completare la squadra che difenderà il tricolore alle paralimpiadi di Tokyo ci sono gli esperti Matteo Betti e Marco Cima, rispettivamente alla loro quarta e terza volta ai Giochi Paralimpici.

Con gli otto atleti che rappresenteranno l’Italscherma sono partiti alla volta della capitale nipponica anche i responsabili d’arma Simone Vanni, Francesco Martinelli e Marco Ciari, i maestri Simone Mazzoni, Flavio Puccini e Alessio Bonino e i preparatori atletici Giuseppe Cerqua e Michele Mariotti. Nel gruppo anche il tecnico delle armi Giorgio Fiume e lo staff medico composto da Gianvito Rapisarda e dal fisioterapista Christian Lorenzini.

Gli azzurri saranno in raduno a Sendai a partire dal 21 agosto per i primi allenamenti. L’attesa per gli assalti durerà ancora qualche giorno visto che le sfide inizieranno a partire dal 25 agosto nel complesso fieristico Makuhari Messe Hall B che ha già ospitato gli atleti della scherma ai Giochi Olimpici appena conclusi.

