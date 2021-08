Proseguono le grandi emozioni azzurre nella scherma alle Paralimpiadi Tokyo 2020. La Nazionale femminile di fioretto si è qualificata per la finale a squadre, dove alle 13.30 affronterà per il titolo la favorita Cina. Ricordiamo che in questa competizione si alternano in gara atlete delle categorie A e B.

Bebe Vio, Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos, dopo aver dominato il girone eliminatorio, in semifinale si sono sbarazzate dell’Ungheria con un netto 45-27. Una contesa in equilibrio fino al 20-17 in favore delle azzurre. Da quel momento prima Vio e poi Mogos hanno piazzato un parziale di 10-1 che, di fatto, si è rivelato risolutivo.

Impressionante il ruolino di marcia di Bebe Vio, capace di mettere a segno 15 stoccate, subendone appena 2…La fuoriclasse veneta non ha mai nascosto l’ambizione di migliorare il bottino di Rio 2016, quando tornò a casa con un oro individuale ed il bronzo della gara a squadre. Il bilancio, sin da ora, è superiore, ma a questo punto l’asticella si alza ulteriormente verso quella che sarebbe una storica doppietta d’oro.

Non sarà per nulla semplice per le azzurre salire sul gradino più alto del podio. Nell’atto conclusivo se la vedranno contro la Cina, che in semifinale non ha incontrato particolari patemi nel prevalere 45-33 su Hong Kong. Le asiatiche partono favorite, ma con Bebe Vio tutto è possibile…La sensazione è che se la classe 1997 si ritroverà all’ultimo assalto con un gap da recuperare non troppo ampio (diciamo 5 o 6 stoccate), allora l’impresa potrebbe concretizzarsi. Ricordiamo che Bebe dovrà fronteggiare due avversarie su tre che appartengono alla categoria A, dunque servirà una vera impresa.

Foto: Lapresse