Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Courchevel 2021: si parte senza la Russia, tanti debuttanti al via

509. Un numero enorme, eccessivo, immenso, che rappresenta i giorni che sono passati dall’ultima volta che i giovanissimi talenti Junior del pattinaggio di figura hanno disputato un Campionato di prima fascia ISU fino a questo momento. Era il 7 marzo 2020 e a Tallinn (Estonia), con il Covid-19 già più che minaccioso, si consumava l’ultima giornata dei Campionati Mondiali.

Successivamente il nulla, il vuoto. I pattinatori della categoria giovanile sono stati quelli in assoluto i più svantaggiati di tutta la disciplina, dovendosi accontentare nella scorsa stagione esclusivamente di eventi interni, senza la possibilità di confrontarsi con avversari di Paesi differenti. Dopo un lasso di tempo così lungo però, ci siamo. Il circuito Junior Grand Prix apre nuovamente i battenti e ricomincia la sua strada da Courchevel, cittadina francese che ospiterà la prima tappa da domani, giovedì 19 agosto, fino a sabato 21.

Sarà però un appuntamento inaugurale certamente sui generis, così come lo sarà anche quello della prossima settimana, in programma sempre in Francia. Per l’occasione infatti non ci saranno né i pattinatori giapponesi, per volere della propria Federazione, né soprattutto quelli russi, bloccati dalla decisione del governo Francese di inserire proprio la Russia in zona rossa obbligando dunque a chiunque arrivi da uno dei Paesi considerati a rischio a un regime di quarantena variabile dai 7 ai 10 giorni.

Queste defezioni rimescolano e non poco l’andamento e i pronostici di tutte e tre le prove pianificate, in cui saranno della partita una quantità notevole di atleti al debutto assoluto in una competizione così importante. Nel singolo femminile la personalità da tenere maggiormente sott’occhio sarà senza ombra di dubbio la georgiana Alina Urushadze, una delle poche del lotto ad avere un’esperienza internazionale significativa: in carriera ha già infatti partecipato a due Mondiali Junior, ottenendo rispettivamente l’undicesima (2019) e la diciottesima (posizione), alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna (quinta posizione), oltre che nella massima categoria alla Rostelecom Cup “domestica” della scorsa stagione (decimo posto) e alla rassegna iridata di Stoccolma, dove è riuscita a passare agilmente il taglio centrando la ventesima posizione finale. Nel circuito Junior Grand Prix non è mai andata oltre la sesta piazza, ma la tavola in tal senso è più che apparecchiata.

Tra le outsider spicca la sudcoreana Seoyeon Ji, capace di raggiungere in passato quota 179.23 centrando due anni fa nel circuito un incoraggiante quarto posto a Lake Placid e un sesto a Danzica. Tra le altre, tante, pretendenti al podio di cui abbiamo dei dati si possono citare la bulgara Maria Levushina, ventitreesima agli ultimi Mondiali Junior, la canadese Kaiya Ruiter, Campionessa Nazionale in carica, e la statunitense Lindsay Thorngren, ventiseiesima a Tallinn 2020.

E proprio dagli Stati Uniti arrivano i favoritissimi delle altre due gare: in campo maschile, salvo sorprese, il candidato numero uno alla vittoria è Ilia Malinin, il solo tra i 14 partecipanti ad avere già superato i 200 punti. Nella danza invece partiranno da leader Katarina Wolfkostin-Jeffrey Chen, terzi alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna e settimi ai Mondiali di Tallinn. Da seguire anche i canadesi Miku Makita-Tyler Gunara, ottavi a Tallinn 2020, e i padroni di casa Celina Fradji-Jean Hans Fourneaux, più indietro rispetto alle coppie citate ma in grado di falsi valere in un evento del genere.

La prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di Courchevel sarà visibile in forma gratuita su YouTube, tramite il canale SkatingISU, con il commento in inglese del mitico Ted Barton.

JUNIOR GRAND PRIX COURCHEVEL: IL PROGRAMMA DELLA PRIMA TAPPA

Giovedì 18 agosto

15:00-18:10 Short Program femminile

18:40-20:45 Short program individuale maschile

Venerdì 19 agosto

15:00-16:45 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:15-20:45 Free program individuale femminile

Sabato 20 agosto

12:45 Free program individuale maschile

15:35-17:40 Free dance danza sul ghiaccio

20:30-22:30 Exhibition Gala

