Finalmente si ricomincia. Dopo un anno di pausa dettato dalla pandemia torna il Grand Prix Junior, la competizione itinerante che apre ufficialmente la stagione 2021-2022 di pattinaggio artistico con il primo appuntamento, quello di Courchevel (Francia), pianificato questa settimana, da mercoledì 18 a sabato 21 agosto.

Tuttavia non sarà la rassegna a cui siamo abituati. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha infatti modificato e continua in realtà a modificare il regolare andamento della gara. Il Canada ad esempio ha rinunciato all’organizzazione della sua tappa, motivo per cui il circuito rimarrà fermo a Courchevel anche il prossimo fine settimana (25-28 agosto). Nei mesi scorsi inoltre la Federazione giapponese ha deciso di non schierare nessun tesserato in occasione dei primi due eventi. A questo proposito invece la Federazione russa è stata bloccata dalle misure restrittive del governo francese che, inserendo la Russia tra i paesi in “Zona Rossa”, ha imposto un periodo di quarantena obbligatorio impraticabile da affrontare per ovvie ragioni dai talentuosi pattinatori.

Queste difficoltà logistiche e meramente pratiche sono al momento al centro di un complicato dibattito: non potendo garantire una corretta distribuzione degli atleti, l’ISU sta cercando ancora oggi una soluzione per studiare il meccanismo di qualificazione alle Finali, ad oggi a forte rischio per la categoria Junior.

Tra i protagonisti più attesi impossibile non citare appunto l’eccezionale compagine russa, in particolare quella femminile, dove saranno della partita talenti preziosi come quello (solo per citare i più noti) di Sofia Akatieva, Adelia Petroysan (la cui partecipazione è prevista a Kosice), Sofia Muravyova, Sofia Samodelkina, Veronica Zihlina e Anna Frolova. Curiosità anche per una delle poche potenziali outsider, la statunitense Mia Kalin (presente a Kosice), atleta che ha catturato non poche attenzioni in Patria nei mesi scorsi.

L’Italia debutterà in occasione del secondo evento di Courchevel con Ginevra Negrello e i danzatori Noemi Tali-Stefano Frasca. A Kosice(Slovacchia) sarà invece la volta di Lara Naki Gutmann, Emanuele Indelicato, Nikolaj Memola, Nicole Calderari-Marco Cilli e le due coppie d’artistico Federica Simioli-Alessandro Zarbo e quella di nuova formazione composta da Alyssa Chiara Montan-Filippo Clerici. Le altre assegnazioni verranno comunicate solo successivamente.

Passando all’atto pratico non sono tantissime le nuove norme regolamentari per l’annata sportiva, se non le solite modifiche annuali nello short program; nel singolo infatti di quest’anno è obbligatorio inserire come salto singolo il flip, triplo per gli uomini, doppio o triplo per le donne. Resta inoltre il divieto di realizzare nel segmento più breve salti quadrupli e la possibilità per gli uomini di effettuare l’axel anche triplo. Ma come vedremo nel corso delle settimane alcune donne, obbligate al doppio, potrebbero inserire il salto da tre giri e mezzo in combinazione, come fatto già due anni fa da Alysa Liu.

Nella rhythm dance il tema sarà quello della Street dance: i danzatori dovranno dunque selezionare due ritmi diversi tra hip-hop, disco, swing, krump, popping, funk,jazz, raggee, raggeton, blues. Il pattern obbligato, diviso in due sezioni, sarà quindi il blues.

Nello short delle coppie d’artistico – presenti nelle tappe di Kosice, Krasnoyarsk, Danzica e Linz – i pattinatori tra i sette elementi dovranno scegliere un sollevamento del gruppo quattro e una spirale della morte esterna. Il lanciato dovrà essere un salchow, triplo o doppio, il salto side by side potrà essere o un doppio flip o un doppio axel.

Come da tradizione infine tutte le sette tappe verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube SkatingISU.

JUNIOR GRAND PRIX: IL CALENDARIO COMPLETO

18-21 Agosto: Courchevel (Francia)

25-28 Agosto: Courchevel (Francia)

1-4 Settembre: Kosice (Slovacchia)

15-18 Settembre: Krasnoyarsk (Russia)

22-25 Settembre: Lubiana (Slovenia)

29 Settembre- 2 Ottobre: Danzica (Polonia)

6-9 Ottobre: Linz (Austria)

JUNIOR GRAND PRIX: DOVE VEDERE LE GARE IN STREAMING

– Canale Youtube ufficiale International Skating Union (SkatingISU)

Foto: Valerio Origo