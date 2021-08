Una medaglia storica, la prima dell’Italia nella storia delle Paralimpiadi nell’equitazione. A conquistarla una magnifica Sara Morganti che nella mattinata italiana ha agguantato in quel di Tokyo il terzo posto nell’Individual Test di Grado 1. In sella alla sedicenne Royal Delight eccezionale la prestazione dell’azzurra, giudicata con il 76,964%.

Le sue parole riportate dal Comitato Italiano Paralimpico: “Ci speravo ma non ci credo ancora. Era un sogno che avevo da sempre e sapevo che Trunnell e Snikus in questo momento stavano facendo registrare punteggi molto alti. Ho capito che ce l’avrei potuta fare quando mi sono resa conto di aver lasciato dietro di me il Campione d’Europa in carica, il norvegese Jens Lasse Dokkan, quarto nella classifica finale. È troppo bello per essere vero… ancora non ci credo, insiste Sara. Voglio dedicare questa medaglia a mio marito, alla mia famiglia, ai miei tecnici e a tutti i professionisti che mi aiutano a tenere in forma me e i miei cavalli. Adesso pensiamo alla gara a squadre di domani”.

Il commento del capo equipe Ferdinando Acerbi: “Sara ha fatto un super punteggio e tutta la gara nel migliore dei modi. Deve essere assolutamente felice di questo importantissimo risultato. Adesso pensiamo subito alla gara a squadre di domani”.

È intervenuto anche il Presidente federale Marco Di Paola: “Sono felicissimo perché la nostra “regina” Sara Morganti ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa incredibile. Sara ha combattuto e ottenuto un altro successo che si aggiunge a quelli di una carriera ormai infinita. Un ringraziamento deve andare a lei per il risultato conseguito e a tutto lo staff che in questi giorni è al fianco delle amazzoni che stanno mettendo in cassaforte buone prestazioni. Adesso concentriamoci sulla gara squadre di domani”.

Foto Grasso FISE