Equitazione, Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023: Sara Morganti Ã¨ oro nel freestyle di Grado I

A Riesenbeck, dove sono in corso gli Europei 2023 di dressage e paradressage, risuona – finalmente – anche l’inno italiano. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio in questo sabato 9 settembre, dedicato interamente al paradressage.

Paradressage

Grado I

Sara Morganti, in sella a Mariebelle, si prende il gradino più alto del podio totalizzando uno score di 81.640%. Alle sue spalle invece, si sono piazzati l’irlandese Michael Murphy, secondo a quota 79.887 % (su Cleverboy), e la tedesca Martina Benzinger, terza con il punteggio di 78.347 % montando Nautika. In quinta piazza, sempre pensando ai piazzamenti italiani, v’è da registrare il quinto posto di Carola Semperboni (74.380& su Paul).

Grado II

La teutonica Heidemarie Dresing vince il concorso con il punteggio di 80.353 % in sella a Horse24 Dooloop. A completare il podio ci pensano la britannica Georgia Wilson (su Sakura – 79.367%) e la norvegese Ann Cathrin Lübbe (in sella a La Costa Majlund – 74.540 %). Non vi erano rappresentanti italiani in gara.

Grado III

Il danese Tobias Thorning Joergensen si sistema sul gradino più alto del podio (su Jolene Hill), con lo score di 83.833%. Argento e bronzo appannaggio della francese di origini italiane Chiara Zenati (su Swing Royal Ifce – 77.773 %) e l’olandese Lotte Krijnsen (Rosenstolz N.O.P. – su 75.680%). L’italiana Francesca Salvadè (su Escari) ha chiuso in sesta posizione con 69.167 %).

Grado IV

L’olandese Demi Haerkens può esultare per la vittoria sul campo gara tedesco, su EHL Daula N.O.P. con uno score di 82.070 %. L’olandese Sanne Voets, in sella a Demantur RS2 N.O.P. (81.595 %), e la belga Manon Claeys, montante Katharina Sollenburg (su 78.025 %), si prendono il resto delle medaglie.

Grado V

Le assegnazioni di giornata si chiudono con il trionfo della belga Michèle George, su Best of 8 con uno score di 81.275 %, davanti all’olandese Frank Hosmar, secondo in sella a Alphaville N.O.P. totalizzando 79.045 %, e alla britannica Sophie Wells, terza su LJT Egebjerggards Samoa con uno score di 76.550%.

