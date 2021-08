Marcell Jacobs è pronto per tornare in pista alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo avere vinto la medaglia d’oro sui 100 metri ed essersi goduto alcuni giorni di grandissima notorietà a livello globale, l’uomo più veloce della terra si appresta a rivestire la maglia azzurra per disputare la 4×100. Il velocista bresciano avrà il compito di trascinare la nostra staffetta verso la finale. Gli azzurri saranno impegnati nella seconda semifinale, in programma giovedì 5 agosto (ore 04.39).

Marcell Jacobs e compagni correranno in corsia 7 fra Canada e Germania. Sono presenti USA, Cina, Turchia, Danimarca e Ghana. Si qualificano alla finale le prime tre classificate e i due migliori tempi di ripescaggio. Marcell Jacobs sarà affiancato da Filippo Tortu, Eseosa Desalu e dal giovane Lorenzo Patta, capace quest’anno di correre in 10″13. La finale è in programma venerdì 6 agosto (ore 15.50).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della staffetta 4×100 dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STAFFETTA 4X100 MARCELL JACOBS OLIMPIADI: DATA, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

04.39 Semifinale 4×100 maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO:

15.50 Eventuale finale 4×100 maschile

STAFFETTA 4X100 MASCHILE OLIMPIADI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse