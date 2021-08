SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA ALLE OLIMPIADI: BORSINO 4 AGOSTO

CICLISMO SU PISTA

Medaglia già sicura per l’Italia nell’inseguimento a squadre. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon si sono qualificati per la finalissima grazie al nuovo record del mondo in 3’42″307. Un tempo eccezionale, che tuttavia non deve illudere, perché la squadra da battere sarà la Danimarca. Gli scandinavi, infatti, stavano realizzando un crono decisamente migliore rispetto a quello degli azzurri nel corso del 2° round, prima di incappare in una caduta nella fase di doppiaggio della Gran Bretagna. Nello specifico i danesi, ai 3000 metri, avevano 1″3 di vantaggio sull’Italia: non è poco. Dopo due turni di qualificazione conteranno molto anche le energie rimaste nel serbatoio. Gli azzurri devono dare il tutto per tutto e crederci: è durissima, ma non fuori portata.

Percentuali di medaglia

Inseguimento a squadre maschile 100%

NUOTO DI FONDO

Rachele Bruni difende l’argento di Rio 2016. Cinque anni dopo è ancora una delle papabili per un posto sul podio, anche se lo scettro di favorita n.1 spetta alla formidabile olandese Sharon van Rouwendaal. L’azzurra dovrà cercare di farsi trovare pronta in una gara in cui si annunciano sportellate e colpi di scena.

Percentuali di medaglia

Rachele Bruni 40%

Foto: Lapresse