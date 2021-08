Olimpiadi Parigi 2024, quando iniziano e le date della prossima edizione. Orari finalmente europei!

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si concludono oggi dopo due settimane abbandonanti ricche di grandi emozioni. Lo sport è ritornato nelle nostre vite dopo la pandemia e i Giochi hanno rappresentato una boccata di ossigeno dopo un anno davvero da incubo. Le vittorie, le emozioni, le storie scaturite da questa rassegna a cinque cerchi rimarranno per sempre nei nostri cuore. L’Italia è stata strepitosa nel Sol Levante, ha superato il suo record di medaglie toccando quota 40 e ha chiuso ancora una volta nella top-10 del medagliere con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.

A impreziosire la nostra spedizione sono stati trionfi di lusso come quelli nei 100 metri grazie a Marcell Jacobs, nella 4×100 maschile e nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista. La doppietta nella Maratona, il sigillo di Vito Dell’Aquila nel taekwondo, lo storico trionfo nel canottaggio femminile, il volo di Gianmarco Tamberi. Sono mancati gli sport di squadra e la prima settimana è stata lacunosa in termini di titoli per demeriti di scherma e tiro, ma poi gli azzurri si sono scatenati e la trasferta in terra nipponica è stata davvero trionfale.

Da domani si tornerà alla quotidianità, niente più sport per 16 ore al giorno. Dite la verità: le Olimpiadi vi mancano di già. Non dovrete però aspettare moltissimo per rigustare lo spettacolo a cinque cerchi: nel febbraio 2022 si disputerà invece la versione invernale dei Giochi, mentre per le estive bisognerà attendere tre anni (e non i consueti quattro). Le Olimpiadi di Parigi 2024 andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024 e finalmente gli orari saranno europei, dunque comodissimi per il pubblico italiano, senza doversi alzare nel cuore della notte per seguire le gare.

QUANDO SI DISPUTERANNO LE OLIMPIADI PARIGI 2024? LE DATE

Da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024.

Foto: Lapresse