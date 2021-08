Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: arriva un argento grazie a Carlotta Gilli. Quarta Xenia Francesca Palazzo nei 100 dorso S8

Per il nuoto italiano alle Paralimpiadi di Tokyo quella di oggi era la giornata in cui ci si aspettava un po’ meno in quanto a medaglie. Ed infatti è andata in questo modo: soltanto quattro gli azzurri impegnati nelle finali odierne, con Carlotta Gilli capace di andare a medaglia con l’argento nella 400 metri stile libero S12 alle spalle dell’ucraina Anna Stetsenko.

La prima italiana a scendere in acqua quest’oggi è stata Alessia Berra nella gara dei 100 metri dorso S12; l’azzurra si è classificata al quinto posto, con la britannica Hannah Russell, la russa Daria Pikalova e la brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago che sono andate a velocità doppia completando il podio in quest’ordine (1’08”44 il tempo della vincitrice). L’1’14”33 della Berra la classifica anche dietro alla spagnola Maria Delgado Nadal.

Vicino al podio Xenia Francesca Palazzo sempre nei 100 dorso, ma nella categoria S8. La nuotatrice palermitana ha dato tutto ma si è dovuta arrendere allo strapotere di Tupou Neiudi, vincitrice in 1’16”84 dalla corsia 5. La neozelandese si è messa alle spalle l’ucraina Kateryna Denysenko (1’18”31) e la statunitense Jessica Long (1’18”55).

Ottavo posto invece per Giulia Ghiretti nei 50 farfalla S5: l’azzurra va ad un secondo dal suo personale, ma la gara è dominata dalla cinese Lu Dong, che firma il nuovo record mondiale di categoria in 39.54. Dietro di lei Marta Fernandez Infante in 40.22, a completare il podio la cinese Jiao Cheng in 43.04. Con i risultati di oggi l’Italia del nuoto paralimpico scende al terzo posto nel medagliere, dietro a Cina e delegazione russa.

