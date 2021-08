I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la seconda medaglia d’oro per l’Italia: a conquistarla è Francesco Bocciardo nei 200 metri stile libero S5 maschile del nuoto. L’azzurro, detentore del record del mondo in 2:23.65 e che fu oro a Rio 2016 nei 400 metri stile libero, oggi si mette al collo la medaglia più pregiata con il record paralimpico in 2:26.76.

A vincere l’oro è l’azzurro Francesco Bocciardo, primo con il record paralimpico in 2:26.76 (primato precedente 2:27.83 del brasiliano Daniel de Farias Dias, fatto segnare a Londra 2012), che fa gara di testa fin da subito e va a vincere davanti allo spagnolo Antoni Ponce Bertran, secondo in 2:35.20, a 8.44 dal vincitore odierno. Il bronzo va proprio al brasiliano Daniel de Farias Dias, terzo in 2:38.61, a 11.85 dall’azzurro.

Ancor più lontani tutti gli altri atleti: l’iberico Luis Huerta Poza, quarto in 2:44.71, a 17.95, poi il turco Koral Berkin Kutlu, quinto in 2:46.62, a 19.86, i rappresentanti dell’RPC, il Comitato Paralimpico Russo, Artur Kubasov, sesto in 2:49.67, a 22.91, e Dmitrii Cherniaev, settimo in 2:51.91, a 25.15, ed infine lo spagnolo Sebastian Rodriguez, ottavo in 2:52.12, a 25.36.

La classe S5 rientra nella tipologia di classificazione funzionale rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, a Imputazioni, paralisi cerebrale) e comprende nuotatori con nanismo (altezza massima per gli uomini pari a 137 cm) ed in aggiunta un altro impedimento che riduce la propulsione, atleti emiplegici gravi o paraplegici (livello di lesione midollare T1 – T8).

ORDINE D’ARRIVO 200 STILE LIBERO S5 MASCHILE

1 5 ITA BOCCIARDO Francesco Sport Class: S5 0.93 2:26.76 PR

2 4 ESP PONCE BERTRAN Antoni Sport Class: S5 0.75 2:35.20 8.44

3 3 BRA de FARIA DIAS Daniel Sport Class: S5 0.88 2:38.61 11.85

4 6 ESP HUERTA POZA Luis Sport Class: S5 0.81 2:44.71 17.95

5 2 TUR KUTLU Koral Berkin Sport Class: S5 0.76 2:46.62 19.86

6 1 RPC KUBASOV Artur Sport Class: S5 0.84 2:49.67 22.91

7 7 RPC CHERNIAEV Dmitrii Sport Class: S5 0.89 2:51.91 25.15

8 8 ESP RODRIGUEZ Sebastian Sport Class: S5 0.88 2:52.12 25.36

Foto: LaPresse