NASCAR Xfinity Series, Ty Gibbs si impone con forza nel Glen

Ty Gibbs vince ancora nella NASCAR Xfinity Series. Terza vittoria stagionale per il 18enne del Gibbs Racing che oggi non ha avuto rivali nella sua decima apparizione nel campionato. Secondo acuto in un road course, il primo nel mitico impianto di Watkins Glen.

La competizione nello Stato di New York si è aperta con una bella sfida per il vertice tra Austin Cindric (Penske #22), autore della pole-position ed AJ. Allmendinger (Kaulig #16). Il campione 2020 ha mantenuto il comando delle operazioni ed ha conquistato la prima frazione con un discreto margine sul diretto rivale.

Con una strategia diversa è stato il Gibbs Racing a prendere in mano l’evento con Ty Gibbs #54 e Brandon Jones #19. I due hanno provato ad allungare sui rivali, una missione non riuscita. Le caution hanno ricompattato il gruppo e ha regalato una bellissima lotta per il secondo ‘traguardo volante’. Gibbs ha sfidato Allmendinger in una volata che ha premiato il #16, vincitore nel Glen nella Cup Series nel 2014.

Ancora una volta, con l’inizio di una nuova Stage, il Gibbs Racing ha preso in mano la corsa con Daniel Hemric #18, Jones e Ty Gibbs. Le Supra hanno impostato il loro passo provando ad allungare su Justin Allgaier (Jr Motorsport #7), ma una nuova neutralizzazione ha annullato il gap delle Toyota.

L’ottavo restart ha visto Gibbs respingere Cindric che nei passaggi successivi ha dovuto alzare bandiera bianca anche contro Allemendinger. L’esperto #16 del gruppo, presente oggi anche nella Truck Series, si è messo a caccia del vincitore dell’appuntamento di Daytona road course inanellando una serie incredibile di giri veloci.

Una nuova neutralizzazione ha aiutato la Camaro #16 che ha potuto sfruttare il nono restart per attaccare Ty Gibbs che, lo ricordiamo, gareggia abitualmente nell’ARCA Series (categoria minore che avvicina alle tre realtà principali del mondo NASCAR).

Il nipote di Joe Gibbs è stato semplicemente perfetto negli ultimi quattro giri in cui ha saputo rispondere ad Allmendinger che per qualche secondo ha preso le redini della corsa. Terzo posto per Cindric davanti ad Allgaier.

La NASCAR Xfinity Series non si ferma e settimana prossima tornerà in scena con la Cup Series ad Indianapolis per una nuova competizione in una pista ‘non ovale’. Appuntamento a sabato prossimo per la seconda prova della storia nel road course di Speedway.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Watkins Glen

1 #54 Ty Gibbs # +14 LEADER 2 #16 AJ Allmendinger +4 +00.948 3 #22 Austin Cindric −1 +01.640 4 #7 Justin Allgaier −3 +01.960 5 #20 Harrison Burton −1 +03.475 6 #19 Brandon Jones +15 +03.715 7 #9 Noah Gragson +4 +04.634 8 #10 Jeb Burton +0 +05.649 9 #11 Justin Haley −4 +07.702 10 #8 Sam Mayer # +13 +08.853 11 #1 Michael Annett +7 +09.710 12 #68 Brandon Brown +2 +09.933 13 #98 Riley Herbst −3 +10.279 14 #92 Josh Williams +5 +11.459 15 #2 Myatt Snider −8 +12.246 16 #51 Jeremy Clements −4 +12.659 17 #26 Kris Wright(i) +7 +13.886 18 #39 Ryan Sieg −5 +14.105 19 #44 Tommy Joe Martins −2 +15.001 20 #4 Landon Cassill +0 +15.130

