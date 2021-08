NASCAR, tutti a Daytona per la finale della regular season

Tutto è pronto da Daytona per la finale della regular season. Ad oltre sei mesi dalla ‘The Great American Race’, la NASCAR Cup Series torna nella sua ‘casa’ per sancire i 16 protagonisti che tra 7 giorni si contenderanno i Playoffs in 10 serratissime gare da Darlington (South Carolina) e Phoenix (Arizona).

Il ‘World Center of Racing’ è un Superspeedway, impianto in cui può letteralmente accadere di tutto. In un finale iconico, al termine di una serata lunghissima, Michael McDowell #34 ha vinto la Daytona 500 dello scorso febbraio riuscendo a conquistare un pass per i Playoffs. Il catino situato nello Stato della Florida è considerato un ovale ‘jolly’, una prova in cui le sorprese possono essere molteplici.

La finale della regular season sarà per molti una gara eterna, l’ultima occasione per accedere alla fase più importante della stagione. È solo uno il posto disponibile alla vigilia di una competizione che si svolgerà sulla distanza delle 400 Miglia e non delle 500 come accaduto per la prova che tradizionalmente apre il campionato.

Non ci sono piloti che tra gli iscritti hanno vinto più di una volta questa sfida. Il record appartiene a David Pearson, al momento irraggiungibile. Ford potrebbe invece eguagliare i 20 successi di Chevrolet che per ora è il marchio più vincente di questa manifestazione grazie all’affermazione dello scorso anno.

William Byron (Hendrick #24) è l’ultimo vincitore di questa speciale corsa che solo dal 2020 è sede della finale della regular season. Solitamente questa sfida si teneva in occasione della ricorrenza del 4 luglio, una tradizione che è terminata da qualche anno a favore di altre località.

Kevin Harvick (Haas #4), nonostante l’assenza di successi da febbraio ad oggi, ha conquistato in Michigan il quindicesimo posto per i Playoffs grazie ai punti conquistati durante il campionato. Manca all’appello ancora un protagonista. Tyler Reddick (RCR #8) è al momento presente nella Top16 con 25 punti di vantaggio sulla concorrenza capitanata dal teammate Austin Dillon #3 e da Matt DiBenedetto (Wood), rispettivamente out con -25 e -120 punti.

Non solo Playoffs. Domenica mattina scopriremo infatti che sarà il campione della regular season, titolo che regala in automatico 15 punti Playoffs. Kyle Larson è il leader con 28 punti di margine su Denny Hamlin che, nonostante l’assenza di successi, è pronto a dare battaglia sotto i riflettori di Daytona.

Foto: LaPresse