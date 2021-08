NASCAR, Michigan: Ryan Blaney resiste a Byron e vince in volata

Ryan Blaney resiste alle Chevrolet dell’Hendrick Motorsport e vince la prova in Michigan della NASCAR Cup Series. Sesta gioia in carriera per il #12 di Penske, la seconda in questo 2021 al termine di una gara incerta fino all’arrivo.

La prima ed unica competizione della stagione in Michigan si è aperta con una bella sfida tra Chase Elliott (Hendrick #9), Denny Hamlin (Gibbs #11) e Kyle Larson (Hendrick #5). Alla battaglia per la prima Stage si è unito anche Kurt Busch (Ganassi #1) che si è inserito al terzo posto alle spalle della Camry #11 e della Camaro #9.

Chase Elliott ha preso il largo ed ha tagliato il traguardo della Stage 1 davanti a Larson che nel finale ha beffato Austin Dillon. Il #3 di casa Richard Childress Racing cerca un accesso certo ai NASCAR Playoffs che scatteranno la prima domenica di settembre da Darlington Racing (South Carolina).

Larson ed Elliott hanno tenuto le redini della prova, mentre si infiammava la lotta per il terzo posto tra Matt DiBenedetto (Wood #21), Austin Dillon ed il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99). Il #3 del gruppo ha preso l’iniziativa ed ha provato a passare al comando dopo aver beffato Elliott senza molti problemi. Si è aperta nei passaggi successivi una lotta a tre per la leadership tra l’auto del RCR e le due Camaro di Hendrick.

I tre hanno continuato a scambiarsi le prime posizioni con una spettacolare battaglia che ha caratterizzato il cuore della seconda frazione. Hendrick Motorsport ha preso un po’ di margine nella seconda metà della Stage con Larson che si è messo in scia di Elliott. Le due Chevy sono state raggiunte da Kyle Busch (Gibbs #18), all’attacco con Christopher Bell (Gibbs #20). La lotta per il ‘secondo traguardo volante’ ha premiato Ky. Busch che hai box non ha cambiato le gomme.

Da evidenziare l’incidente alla fine della Stage 2 tra Brad Keselowski #2 ed Austin Dillon #3. Il portacolori di Penske ha spinto a muro l’alfiere di RCR che non si aspettava di entrare in contatto con il campione 2012 della Cup Series.

Alla ripartenza si è tornati alla ‘normalità’ con le Camaro di Hendrick a dettare il ritmo. Larson ha gestito con il teammate William Byron (Hendrick #24) la testa della corsa davanti a Ku. Busch ed a Ryan Blaney (Penske #12).

La sosta a meno di 50 passaggi dalla fine ha rivoluzionato la corsa con Byron e Larson che sono stati raggiunti da Hamlin, bravo dopo il pit a beffare Ku. Busch. A 20 passaggi dalla fine la direzione gara ha inserito una caution per delle gocce d’acqua nella curva 3-4. Ricordiamo che in caso di pioggia non si può gareggiare su ovale.

Dopo una nuova neutralizzazione per un incidente all’uscita di curva 3-4, la gara in Michigan della NASCAR Cup Series è ripresa con l’ottimo spunto da parte di Blaney che ha provato a beffare le Chevy di Hendrick Motorsport, una missione riuscita. Il #12 del gruppo ha respinto nel finale Byron e Larson che hanno provato in tutti i modi a ribaltare il risultato. Secondo posto per la Camaro #24 che ha dovuto arrendersi per soli 77 millesimi dopo 200 incredibili giri.

Appuntamento da non perdere settimana prossima sotto i riflettori di Daytona per una gara che eleggerà i 16 piloti che si contenderanno da settembre i NASCAR Playoffs.

Classifica finale NASCAR Cup Series

1 #12 Ryan Blaney +2 LEADER 2 #24 William Byron +16 +00.077 3 #5 Kyle Larson −2 +00.209 4 #1 Kurt Busch +2 +00.494 5 #11 Denny Hamlin +4 +00.571 6 #21 Matt DiBenedetto −2 +01.088 7 #18 Kyle Busch +0 +01.198 8 #9 Chase Elliott −6 +01.368 9 #2 Brad Keselowski +11 +01.567 10 #19 Martin Truex Jr. −5 +02.339 11 #14 Chase Briscoe # +10 +02.499 12 #47 Ricky Stenhouse Jr. +0 +02.716 13 #20 Christopher Bell +15 +02.942 14 #4 Kevin Harvick −6 +03.561 15 #17 Chris Buescher −4 +04.140 16 #48 Alex Bowman −6 +04.250 17 #10 Aric Almirola +6 +04.279 18 #43 Erik Jones −5 +04.391 19 #23 Bubba Wallace −4 +04.566 20 #34 Michael McDowell +5 +04.842 21 #37 * Ryan Preece +11 +05.397 22 #99 Daniel Suarez +8 +05.919 23 #41 Cole Custer +4 +05.932 24 #6 Ryan Newman −8 +08.667 25 #77 Justin Haley(i) −8 +12.724 26 #7 Josh Berry(i) −2 +19.774 27 #51 Cody Ware(i) +10 1 LAP 28 #78 BJ McLeod(i) +8 2 LAPS 29 #8 Tyler Reddick −15 2 LAPS 30 #00 Quin Houff +1 4 LAPS 31 #52 Josh Bilicki −2 5 LAPS 32 #53 Garrett Smithley(i) +1 6 LAPS 33 #22 Joey Logano −14 12 LAPS 34 #38 Anthony Alfredo # +1 22 LAPS 35 #42 Ross Chastain −13 48 LAPS 36 #3 Austin Dillon −10 80 LAPS 37 #15 Joey Gase(i) −3 171 LAPS

Foto: LaPresse