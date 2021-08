NASCAR, Kyle Larson vince anche a Watkins Glen e centra il quinto successo stagionale

Kyle Larson vince a Watkins Glen nella NASCAR Cup Series. Il californiano conquista il secondo acuto del 2021 in un road course, il quinto in stagione, l’undicesimo in carriera. Prima gioia per il #5 di Hendrick Motorsport nell’impianto che sorge nello Stato di New York, circuito assente dal calendario 2020 in seguito all’emergenza sanitaria.

La competizione si è aperta con una bellissima battaglia all’interno del team Penske tra Brad Keselowski #2 e Joey Logano #22. I due hanno imposto un ritmo impressionate ed insieme a Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5) hanno allungato sul resto del gruppo. Tutto è stato bloccato al decimo passaggio quando, in curva 6, Keselowski ha sbagliato la staccata ed ha perso il controllo della vettura finendo in testacoda

La prima caution ha visto molti fermarsi tra cui il già citato #2 e Chase Elliott (Hendrick Motorsport #9), grande favorito della vigilia rilegato in ultima posizione per non aver superato le verifiche tecniche.

Alla ripartenza non è cambiata la situazione con Logano che ha mantenuto la leadership per il team Penske. Il #22 ha gestito il ritorno di Larson ed ha messo in bacheca il ‘punto Playoffs’ che spetta al vincitore di ogni ‘traguardo volante’.

Con il tradizionale gioco delle strategie nei circuiti non ovali, la seconda frazione è iniziata con una graduatoria stravolta rispetto alla conclusione della Stage 1. Martin Truex Jr (Gibbs #19) ha preso in mano la gara davanti a Chase Briscoe (Haas #14). La classifica non è cambiata nei passaggi successivi con il campione 2017 che ha allungato sul teammate Christopher Bell #20. I due hanno concluso nell’ordine la Stage 2 davanti a Kevin Harvick (Haas #4).

La fase principale della competizione di Watkins Glen si è aperta sotto il controllo di Truex seguito da Bell e da Larson. I tre hanno preso un minimo marine sui rivali. Il terzetto è rimasto compatto per oltre dieci giri con Bell che cercava in tutti i modi di beffare la Camry #19. L’azione di disturbo di Bell nei confronti del leader della corsa si è interrotta al 54° passaggio quando, in curva 1, Larson ha spinto fuori la Toyota #20.

L’ultima sosta ha premiato Larson che ha provato ad allungare su Truex. In pochi minuti Larson ha raddoppiato il proprio gap su Chase Elliott che ha iniziato ad inanellare una serie di giri veloci con l’obiettivo di riportarsi sul teammate, una missione non riuscita.

Prossimo appuntamento settimana prossima in quel di Indianapolis per una nuova sfida su un road course nel medesimo week-end dell’IndyCar Series.

Classifica finale NASCAR Watkins Glen

1 #5 Kyle Larson +3 LEADER 2 #9 Chase Elliott +9 +31.877 3 #19 Martin Truex Jr. +6 +06.339 4 #18 Kyle Busch +16 +10.471 5 #11 Denny Hamlin +1 +10.942 6 #24 William Byron +9 +13.401 7 #20 Christopher Bell +0 +23.220 8 #4 Kevin Harvick −3 +32.656 9 #14 Chase Briscoe # +18 +33.536 10 #8 Tyler Reddick +3 +33.984 11 #21 Matt DiBenedetto +3 +35.080 12 #42 Ross Chastain +0 +35.355 13 #1 Kurt Busch +4 +36.853 14 #12 Ryan Blaney −11 +43.437 15 #3 Austin Dillon +1 +47.598 16 #10 Aric Almirola −8 +49.012 17 #17 Chris Buescher +7 +49.384 18 #41 Cole Custer +1 +50.275 19 #47 Ricky Stenhouse Jr. −1 +54.609 20 #48 Alex Bowman −10 +58.871 21 #34 Michael McDowell +4 +61.062 22 #22 Joey Logano −20 +63.714 23 #23 Bubba Wallace +3 +63.720 24 #7 Corey LaJoie +5 +77.928 25 #6 Ryan Newman +3 +73.207 26 #38 Anthony Alfredo # +5 1 LAP 27 #43 Erik Jones −5 1 LAP 28 #37 * Ryan Preece −5 1 LAP 29 #77 Justin Haley(i) +1 1 LAP 30 #78 Kyle Tilley +3 1 LAP

Foto: LaPresse