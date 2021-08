MXGP, risultato gara-2 GP Lettonia 2021: Jorge Prado vince, clamoroso errore di Herlings! Cairoli cade ed è sesto

E’ stato lo spagnolo Jorge Prado ad aggiudicarsi gara-2 del GP di Lettonia, round del Mondiale 2021 di MXGP, la classe regina del Motocross. Lo sterrato di Kegums ha sorriso all’iberico che in sella alla KTM ha spinto fino alla fine, vincendo con merito la prova davanti al leader della classifica mondiale Tim Gajser (Honda), distanziato di 7″092, e al francese Romain Febvre (Kawasaki) a 15″563 dalla vetta.

I due ultimi centauri citati hanno giovato di un clamoroso errore a poche curve del traguardo dell’olandese Jeffrey Herlings, secondo in quel momento, che così ha vanificato la seconda piazza (quarto a 26″606) e la vittoria del GP nell’overall. In questa graduatoria è stato Gajser, infatti, a potersi fregiare del successo davanti a Prado a Herlings per l’appunto.

Una seconda manche difficile anche per Tony Cairoli. Il siciliano, al via, è incappato in un brutto errore, ripartendo dalla nona posizione e costretto a prodursi in una rimonta complicata. Non ha mollato il centauro nostrano, capace di risalire fino al sesto posto a 54″203 dal vertice, preceduto dal neerlandese Brian Bogers (GasGas). Nel computo della classifica mondiale Gajser guida le fila con 270 punti davanti a Febvre di 13 punti, a Prado di 15 e a Cairoli di 18.

Completando la top-10 troviamo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 58″321, il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 1’00″486, un ottimo Alessandro Lupino (KTM) a 1’08″843 e il britannico Ben Watson (Yamaha) a 1’10″292. Per quanto riguarda il resto degli italiani, da segnalare il 12° posto di Alberto Forato, il 18° di Ivo Monticelli e il 30° di Michele Cervellin.

CLASSIFICA GARA-2 GP LETTONIA MXGP 2021

1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 36:22.889 0.000 50.185 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 36:29.981 7.092 50.022 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:38.452 15.563 49.830 20

4 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 36:49.495 26.606 49.581 18

5 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 37:08.288 45.399 49.162 16

6 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 37:17.092 54.203 48.969 15

7 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:21.210 58.321 48.879 14

8 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 37:23.375 1:00.486 48.832 13

9 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 37:31.732 1:08.843 48.651 12

10 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:33.181 1:10.292 48.619 11

11 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 37:42.598 1:19.709 48.417 10

12 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 37:47.126 1:24.237 48.320 9

13 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:54.521 1:31.632 48.163 8

14 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 38:07.966 1:45.077 47.880 7

15 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 38:16.816 1:53.927 47.696 6

16 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 38:19.253 1:56.364 47.645 5

17 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 38:21.762 1:58.873 47.593 4

18 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 38:23.179 2:00.290 47.564 3

19 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 38:24.645 2:01.756 47.534 2

20 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF KTM 36:27.358 -1 Lap 47.136 1

21 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 36:30.470 3.112 47.069 0

22 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:51.266 23.908 46.627 0

23 107 VAN BERKEL, Lars NED KNMV HONDA SR MOTOBLOUZHonda 37:04.132 36.774 46.357 0

24 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 37:27.574 1:00.216 45.873 0

25 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 13:26.432 -11 Laps 47.945 0

26 297 GOLE, Anton SWE SVEMO Motostar.se Husqvarna 13:59.409 32.977 46.061 0

27 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 11:02.632 -12 Laps 48.624 0

28 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 9:20.722 -13 Laps 45.969 0

29 520 CLOCHET, Jimmy FRA FFM BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 9:46.222 25.500 43.970 0

30 747 CERVELLIN, Michele ITA FMI JM Honda Racing Honda 1:13.697 -17 Laps 0.000

Credit: MxGP.com