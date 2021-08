Musetti-Coria oggi, ATP Winston-Salem: orario, tv, programma, streaming

C’è una sequenza negativa da interrompere per Lorenzo Musetti: dal memorabile ottavo di finale contro Novak Djokovic al Roland Garros, infatti, il classe 2002 toscano non è più riuscito a vincere una partita. L’occasione di oggi è quella che si presenta a Winston-Salem, contro l’argentino Federico Coria.

Non ci sono precedenti tra il migliore al mondo della sua annata e il fratello del celebre Guillermo, che fu protagonista nel periodo tra la fine di Sampras e l’inizio di Federer. Il ventinovenne di Buenos Aires è al suo esordio nell’estate americana, dopo aver raggiunto la finale sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, e aver rimediato l’uscita immediata alle Olimpiadi di Tokyo contro il kazako Mikhail Kukushkin. In termini di cinque cerchi, stesso destino per il giocatore di Carrara, sconfitto dall’australiano John Millman; a Cincinnati, invece, è giunto il ko con il sudafricano Kevin Anderson, un sorteggio molto sfortunato considerando che si trattava del primo turno di qualificazioni.

Il match tra Lorenzo Musetti e Federico Coria, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Winston-Salem, si giocherà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà la DIRETTA LIVE scritte per non perdersi davvero nulla.

ATP 250 WINSTON-SALEM, MUSETTI-CORIA: PROGRAMMA

LUNEDI’ 23 AGOSTO – Stadium

Ore 21:00 Lorenzo Musetti (ITA)-Federico Coria (ARG)

ATP 250 WINSTON-SALEM, MUSETTI-CORIA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go, sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

