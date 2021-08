La gara Elite maschile di cross country dei Mondiali 2021 di Val di Sole, stante le assenze di Tom Pidcock e Mathieu van der Poel, ha in Mathias Flueckiger il grandissimo favorito per il trionfo iridato. Il veterano elvetico, argento olimpico a Tokyo, sta vivendo un’annata eccellente, nella quale ha conquistato due prove di Coppa del Mondo. Peraltro, nella manifestazione in questione, al momento occupa la prima posizione in classifica.

Flueckiger, oltretutto, si trova molto bene sul tracciato di Val di Sole, ove, due anni fa, diede vita a un “triello” stupendo con Mathieu van der Poel e Nino Schurter. Proprio quest’ultimo, nonostante sia ormai in fase calante, rappresenta, probabilmente, la nemesi principale del connazionale. L’otto volte campione del mondo, infatti, resta un atleta dalla classe infinita e se è in giornata può tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Gli altri candidati al successo sono il campione uscente Jordan Sarrou, il Ceco Onderj Cink, il quale è arrivato secondo nelle prove di Coppa del Mondo di Leogang e Les Gets, il transalpino Victor Koretzky, che ha vinto la tappa di Albstadt di Coppa del Mondo, il neozelandese Anton Cooper, il campione d’Europa Lars Forster e il bronzo olimpico di Tokyo 2021 David Valero Serrano.

Per quanto concerne gli italiani, i più in forma sono Nadir Colledani e i fratelli Luca e Daniele Braidot. Tutti e tre sono atleti che hanno chance di top-10, ma andare a medaglia sembra impresa complicata per loro. Chi, se fosse al top, invece, potrebbe anche competere per il successo è il vicecampione del Mondo del 2018 Gerhard Kershbaumer. L’azzurro, negli ultimi tempi, sembra essersi perso. Attenzione a darlo per spacciato, però, poiché lui è solito esaltarsi alla rassegna iridata.

