Tutto pronto per i Mondiali di mountain bike che saranno ospitati quest’anno dall’Italia: appuntamento dal 25 al 29 di agosto in Val di Sole, a Daolasa di Comezzadura.

Già presenti nella località trentina gli azzurri, che domani disputeranno il team relay, la staffetta per il cross country, nella quale il Bel Paese ha conquistato di recente il titolo continentale.

Le parole alla vigilia del ct Mirko Celestino: “Siamo motivati e carichi siamo reduci dagli Europei dove abbiamo conseguito dei bei risultati. Ci avviciniamo a questo grande evento, per di più in casa, in buone condizioni di forma. I più esperti sono molto determinati, mentre i giovani più emozionati”.

Prosegue: “Siamo coperti in tutti i settori. Partiamo con la Team Relay, dove siamo temuti, ma pure noi rispettiamo gli avversari. Come detto abbiamo diversi nomi da Sara Cortinovis che in questa stagione ha sorpreso, a Juri Zanotti e Andreas Vittone. Luca Braidot ha invece avuto una bella reazione dopo le Olimpiadi. Lo stesso Gerhard Kerschbaumer, non brillante a Tokyo, è tutto l’anno che aspetta questo appuntamento, forse più delle Olimpiadi”.

I convocati dell’Italia:

DH

ELITE M

ALBER HANNES ASD TRENTINO DH RACING

PALAZZARI DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

PESENTI MARCELLO TEAM MARCHISIO BICI

ELITE F

FARINA ELEONORA MS MONDRAKER TEAM

WIDMANN VERONIK BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

U23 M

GRAMATICA RICCARDO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

JUNIORES M

CAPPELLO DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

GAZZOLA GUGLIELMO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

XCO/XCR

ELITE M

AGOSTINELLI ALESSIO – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

BERTOLINI GIOELE – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BRAIDOT DANIELE – C.S. CARABINIERI

BRAIDOT LUCA – SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

COLLEDANI NADIR – MMR FACTORY RACING TEAM

KERSCHBAUMER GERHARD – SPECIALIZED RACING

ELITE F

BERTA MARTINA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

SEIWALD GRETA – SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

TEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

U23 M

AVONDETTO SIMONE – TEAM TREK-PIRELLI

FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI

TONEATTI DAVIDE TEAM RUDY PROJECT

VITTONE ANDREAS EMANUELE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

ZANOTTI JURI – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

U23 F

PESSE NICOLE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

SACCU FRANCESCA – KTM BRENTA BRAKES

SPECIA GIADA – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

TOVO MARIKA – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

JUNIORES M

AGOSTINACCHIO FILIPPO – SCOTT LIBARNA XCO

BETTEO MARCO – RACING TEAM RIVE ROSSE

MILESI NICOLAS – CICLISTICA TREVIGLIESE

PARISI YANNICK – CICLI LUCCHINI

SIFFREDI MATTEO – SCOTT LIBARNA XCO

JUNIORES F

AUER SOPHIE – A.S.V. ST.LORENZEN RAD

BRAIDA LUCREZIA – TEAM RUDY PROJECT

BRAMATI LUCIA – ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM

CORTINOVIS SARA – FOUR ES RACING TEAM

PLANKENSTEINER NOEMI – ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM

Foto: Lapresse