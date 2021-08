Valentino Rossi esprime le proprie sensazioni al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, decimo atto del Motomondiale 2021. Il pilota Yamaha si appresta per una nuova sfida domani in una giornata in cui non è escluso il rischio pioggia.

Il #46 della MotoGP ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “La mia giornata è andata in crescendo. Mi sento meglio con il passo, siamo migliorati molto. In qualifica potevo dare molto di più, ho commesso un errore in curva 1 nel mio giro veloce”.

Valentino guarda a domani per una competizione che si prospetta molto interessante. Potrebbe infatti piovere al Red Bull Ring, circuito che accoglie il secondo doubleheader del 2021. “Sull’asciutto posso lottare, ma le condizioni di domani potrebbero cambiare tutto. Speriamo che non ci sia troppa pioggia per poter correre. In condizioni di bagnato totale la moto non è male. Con la pista umida che inizia ad asciugarsi non abbiamo tradizione e facciamo fatica”.

Il pluricampione di Yamaha ha completato il suo intervento con una considerazione sul ritorno di Daniel Pedrosa come wild card per questo evento: “Daniel Pedrosa è andato fortissimo, non è facile rientrare dopo 3 anni. La sua guida è sempre pulitissima, qui ha girato molto e si vede. È un grande”.

Foto: MotoGP Press