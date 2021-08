“Ho deciso, smetto”. Segnatevi con cura la data. Ore 16.20 di giovedì 5 agosto 2021. Il momento dell’annuncio più atteso della MotoGP. Valentino Rossi ha rivelato che chiuderà la sua epopea nel Motomondiale al termine della stagione in corso. Una notizia che scuote, ovviamente, il Circus e tutti i tifosi in modo pesantissimo.

A 42 anni, la leggenda della MotoGP ha, quindi, scelto di dire “basta”. Ormai, oggettivamente, era nell’aria questa decisione, ma l’ufficialità è arrivata solamente oggi, nel corso di una conferenza stampa che il nove volte campione del mondo aveva deciso di organizzare prima del via ufficiale del weekend del Gran Premio della Stiria del Red Bull Ring.

Inutile girarci attorno. Da questo momento il Motomondiale non sarà più quello di prima. Il pilota di Tavullia c’era entrato da scanzonato ragazzino nel lontano 1996 e decide di salutarlo ora da uomo adulto, dopo 423 gare disputate, 9 titoli mondiali vinti, 115 successi, 235 podi totali, 6330 punti complessivi, 65 pole position, 96 giri più veloci in gara e, sostanzialmente, dopo avere dipinto una carriera che rimarrà per sempre nel Gotha del motociclismo. Lassù, assieme ai più grandi di tutti, e di sempre.

Fa un certo effetto scrivere queste parole, per chi come noi è cresciuto di pari passo alla carriera del numero 46 più famoso del mondo. Le emozioni nostre, da addetti ai lavori, non sono certo paragonabili a quelle del nativo di Tavullia che inizia sorridente a parlare, per poi farsi subito serio per onorare il momento. “Come avevo promesso ho preso la mia decisione dopo la pausa estiva – esordisce il Dottore – Ho deciso di fermarmi al termine di questa stagione. Sfortunatamente sto per dare il via alla mia ultima metà di stagione come pilota della MotoGP. Sicuramente è un momento difficile e triste. Non è semplice sapere che il prossimo anno non correrò, dopotutto lo faccio ormai da 30 anni – sorride – A questo punto posso dire che dal 2022 la mia vita cambierà sotto alcuni punti di vista. Che dire? E’ stato un grandissimo viaggio. Mi sono divertito tanto, con tutti i team nei quali ho lavorato, ma ora la mia carriera si chiude qui”.

Dopo un video che riassumeva i momenti più importanti della carriera di Valentino Rossi, il pilota del team Yamaha Petronas ha proseguito: “La decisione è difficile, non c’è dubbio, ma ad un certo punto devi anche ragionare. Penso sia la scelta giusta, anche se so che avrei avuto l’opportunità di correre il prossimo anno nel mio team assieme a mio fratello. Ora avremo diverse gare da qui alla fine e darò il massimo, come sempre. Di sicuro non ho nulla da rimpiangere nella mia carriera. Ho vinto parecchio e mi sono divertito tantissimo, ma è giusto così. Cosa dire ai miei tifosi? Che ho sempre dato tutto per puntare al massimo e ovviamente ringraziarli, per il loro clamoroso supporto ovunque in giro per il mondo”.

Ultima battuta sul futuro: “Cosa farò dal prossimo anno? Mi è sempre piaciuto correre con le macchine, per cui potrebbe essere una opzione concreta. Non lo farò certo a livelli alti come la MotoGP, ma perchè no…?”

Credit: MotoGP.com Press