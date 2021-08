MotoGP oggi, GP Austria 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi domenica 15 agosto si disputa il GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Si preannuncia una grande battaglia per la vittoria e per salire sul podio in questo secondo appuntamento sulla pista di Spielberg, dopo che settimana scorsa si era corso il GP di Stiria. I centauri potrebbero fare i conti con il maltempo, visto che le previsioni della vigilia sono molto ballerine e non escludono il rischio pioggia: l’acqua potrebbe fare capolino e rimescolare tutte le carte in tavola.

Guarda in streaming live il GP di Austria su DAZN

Jorge Martin scatterà dalla pole position proprio come settimana scorsa e inseguirà la seconda vittoria consecutiva. Fabio Quartararo partirà dalla seconda piazzola e punterà a rafforzare il proprio primato in campionato, cercando di guadagnare nei confronti di Johann Zarco e Joan Mir che sono leggermente attardati, ma il francese ha tutte le carte in regola per inseguire il successo. Francesco Bagnaia completa la prima fila e punterà alla vittoria visto il buon passo in sella alla sua Ducati. Valentino Rossi dovrà invece inscenare una complessa rimonta dalla 18ma posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la differita tv su DAZN a partire dalle ore 14.05.

GP AUSTRIA MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 15 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

15.30 MotoE, gara

GP AUSTRIA MOTOGP: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite): Moto3 alle 14.05, Moto2 alle 15.25, MotoGP alle 17.05.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.30, 19.00, 21.00, 23.00 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP.com Press