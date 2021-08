Le strade di Maverick Viñales e della Yamaha si sono definitivamente separate, poiché le due parti hanno deciso di porre fine con effetto immediato all’accordo in essere sino al termine della stagione. Di conseguenza, il ventiseienne spagnolo è a tutti gli effetti senza alcun contratto. Non si ha infatti alcuna notizia in merito a un eventuale patto di non concorrenza tra il pilota iberico e la Casa di Iwata sino al termine del 2021.

In altre parole, bisogna arguire che Viñales sia libero di fare ciò che meglio crede. Ecco perché è ufficialmente cominciato il countdown in vista dell’esordio di Top Gun sull’Aprilia, destinato ad avvenire nelle prossime settimane. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Casa di Noale avrebbe addirittura accarezzato l’idea di mettere Maverick in sella a una RS-GP già questo weekend a Silverstone, ma l’azzardo non dovrebbe concretizzarsi. Il ventiseienne catalano non sarebbe propenso a forzare i tempi, ma preferirebbe avvicinarsi per gradi alla nuova realtà.

Dunque, al momento lo scenario più probabile sarebbe il seguente. Viñales dovrebbe provare per la prima volta l’Aprilia a Misano settimana prossima, quando sulla pista romagnola sono programmati dei test. I giorni della verità saranno il 31 agosto e il 1 settembre, durante i quali si potrebbe verificare il “primo contatto” tra il centauro spagnolo e la moto italiana. Dopodiché, si valuterà il da farsi. L’iberico diventerà a tutti gli effetti un pilota Aprilia dal 2022, ma anticipare i tempi conviene a tutti.

Addirittura non si può escludere a priori la possibilità di vedere Maverick in gara con il nuovo team già fra tre settimane, in occasione del GP di Aragon. In alternativa, l’esordio potrebbe slittare nel GP di San Marino del 19 settembre o, al più tardi, a ottobre. Molto dipenderà dalle sensazioni che proverà il catalano nell’imminente test di Misano. Trovare il modo di schierarlo non sarebbe un problema. Si potrebbe accantonare Lorenzo Savadori, da considerarsi una soluzione d’emergenza dopo la squalifica per doping patita da Andrea Iannone, oppure ricorrere alle wild card e mandare in pista tre RS-GP.

Vedremo come evolverà la situazione, ma di certo c’è che Viñales e l’Aprilia avranno l’opportunità di effettuare esperienza agonistica sul campo già in questo 2021, una sorta test in vista del 2022, anno in cui l’ambizione sarà senza dubbio quella di ottenere almeno una vittoria, che sarebbe storica per la Casa di Noale e una grande rivincita per Maverick.

Foto: MotoGPpress.com