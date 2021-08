MotoGP, Maverick Vinales licenziato dalla Yamaha con effetto immediato! Chiusa la stagione per lo spagnolo

Cala il sipario. Maverick Vinales chiude anzitempo e con effetto immediato la propria esperienza in Yamaha nel Mondiale 2021 di MotoGP. Quanto accaduto nel GP di Stiria, con le ormai celebri sgasate di frustrazione nel finale della gara di Spielberg, è stato l’ultimo atto della storia del pilota spagnolo sotto l’insegna dei tre diapason.

Un matrimonio tra pochi alti e tanti bassi quello tra Maverick e la Casa di Iwata iniziato nel 2017 che ha portato al licenziamento del centauro iberico, non più in sella alla Yamaha M1 e ormai proiettato alla nuova esperienza in Aprilia nel 2022. Giova ricordare che già dopo il GP d’Olanda ad Assen del 28 giugno scorso era stato annunciato che al termine dell’annata le strade del pilota spagnolo e della Yamaha si sarebbero divise. Quanto accaduto in Austria, alla fine della fiera, ha solo accelerato l’epilogo della storia.

“Ad Assen Yamaha e Viñales avevano già annunciato la decisione comune di interrompere il loro rapporto e di concluderlo alla fine del 2021. Purtroppo al GP della Stiria la gara non è andata bene e, dopo una profonda riflessione da entrambe le parti, è stata raggiunta la decisione comune che sarebbe stato meglio per tutti porre fine alla partnership. La separazione anticipata consentirà al pilota di essere libero di seguire la direzione futura prescelta e consentirà inoltre al team di concentrare i propri sforzi sulle restanti gare del 2021 con un pilota sostitutivo, ancora da chiarire“, le parole di Lin Jarvis (Amministratore Delegato Yamaha Motor Racing).

BREAKING: Maverick Viñales and @YamahaMotoGP end their 2021 agreement with immediate effect! 😮 Full details below! 👇#MotoGP | 📰https://t.co/5qBevswbqx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2021

“Vorrei esprimere la sincera gratitudine di Yamaha a Maverick. La nostra squadra continuerà a custodire i bei ricordi e ad apprezzare il lavoro svolto da entrambe le parti nei 4 anni e mezzo trascorsi insieme che ci hanno portato 8 vittorie in gara, 24 podi e due terzi posti nella classifica generale dei piloti 2017 e 2019. Auguriamo a Maverick tutto il meglio per i suoi sforzi futuri“, la chiosa di Jarvis.

Vinales non ha fatto altro che confermare quanto già detto: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo concordato che sarebbe stato meglio porre fine al rapporto con effetto immediato. Sono profondamente grato a Yamaha per la grande opportunità e il supporto che mi hanno dato durante questi 4 anni e mezzo di gare e sono orgoglioso dei risultati ottenuti con loro. Avrò sempre grande rispetto per questa scuderia e auguro loro il meglio”.

Da capire, a questo punto, quale soluzione sarà adottata da Yamaha nella sostituzione di Vinales per le restanti gare al fianco del leader del campionato Fabio Quartararo.

