Andrea Dovizioso è ormai pronto a tornare in griglia per gareggiare nuovamente nel Mondiale MotoGP, dopo soli pochi mesi da spettatore. Il 35enne forlivese farà il suo rientro ufficiale nel Motomondiale a Misano dal 17 al 19 settembre, per poi completare il resto della stagione con Yamaha Petronas al fianco di Valentino Rossi. Il Dovi, nelle ultime tappe del campionato, ritroverà come avversario il suo ex compagno di squadra (in Ducati nel 2019 e 2020) Danilo Petrucci.

“Sono contento per Andrea, torna sulla moto che voleva guidare con una vera mossa a scacchi. Penso che debba ringraziare Viñales e il suo comportamento, perché se così non fosse, non credo che sarebbe successo. Ma ora è tornato con la Yamaha e penso che possa andare molto bene”, ha commentato così Petrux la notizia dell’accordo tra Dovizioso ed il Team Petronas.

Petrucci ha poi commentato la sua gara di Silverstone, chiusa al decimo posto con una buona rimonta: “Sono un po’ arrabbiato perché avrei potuto fare di più. È dura. Se perdiamo tre o quattro decimi sui rettilinei al giro, diventano sei, sette o otto secondi alla fine della gara. Peccato, meritiamo qualcosa in più. E’ stata comunque una bella gara, con tanti sorpassi e sfide. Vorrei finire questa stagione con un podio. Penso che sia io che la squadra lo meritiamo“, conclude il ternano (fonte: motosan.es).

Credit: MotoGP.com Press