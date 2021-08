Masters1000 Toronto 2021: Lorenzo Musetti escluso dalle qualificazioni per aver violato la bolla anti Covid

Ha veramente dell’incredibile quanto accaduto a Lorenzo Musetti. L’azzurrino avrebbe dovuto iniziare nella seconda serata italiana di oggi le qualificazioni nel Masters1000 di Toronto (Canada), essendo tra l’altro l’unico rappresentante del Bel Paese nelle “quali”.

Ebbene, il toscano non potrà scendere in campo contro l’ecuadoriano Gomez per entrare nel main draw. Motivo? Lorenzo è stato escluso dagli organizzatori del torneo per aver violato la bolla anti-Covid e quindi non rispettato il protocollo.

Non si conoscono, al momento, i motivi per i quali Musetti abbia commesso il fatto. Vero è che il classe 2002 non potrà giocare e sarà rimpiazzato, come precisato da una nota dell’ATP, dall’australiano Max Purcell.

Statement: Tennis Canada and ATP can confirm that Lorenzo Musetti has been withdrawn from the National Bank Open presented by Rogers qualifying draw due to having left the COVID-19 controlled environment. He will be replaced by alternate Max Purcell. — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) August 7, 2021

Di sicuro, non una buona notizia per il tennista del Bel Paese che, dopo un periodo non proprio brillante, avrebbe desiderato dare un segnale diverso a questa fase della stagione prima della partecipazione agli US Open. Vedremo a questo punto quali saranno le decisioni del giocatore e del suo staff.

Foto: LaPresse