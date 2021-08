CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match valido per la prima giornata degli Europei di volley femminile 2021. Finalmente ci siamo, la rassegna continentale prende il via anche per le nostre azzurre, le ragazze di Davide Mazzanti avranno tanta voglia di rifarsi, dopo la deludente Olimpiade conclusa “solo” al sesto posto l’obiettivo è senza mezzi termini il podio.

L’Italia è stata inserita in un girone con squadre ampiamente alla portata, l’unico scoglio potrebbe essere rappresentato dalla Croazia di Santarelli, formazione quadrata e con buone individualità. Sylla e compagne non dovranno guardare in faccia nessuno, l’obiettivo della fase preliminare è quello di ritrovare il ritmo gara, concludendo preferibilmente la Pool al primo posto per evitare poi accoppiamenti ostici negli scontri diretti. La formazione di Davide Mazzanti è leggermente diversa rispetto a quella vista a Tokyo poche settimane fa: purtroppo pesa l’assenza di Caterina Bosetti, alle prese con l’ennesimo infortunio della carriera, non saranno della partita neanche Folie e Sorokaite (scelte prese di comune accordo con il CT ad inizio estate), Parrocchiale, Bonifacio, Gennari, Nwakalor e D’Odorico saranno invece i 5 nuovi innesti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match valido per la prima giornata degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:15!

