LIVE Sonego-Tsitsipas 7-5 3-6 4-6, Masters1000 Cincinnati in DIRETTA: Lorenzo lotta, ma non basta

03:35 Ha lottato con tutto se stesso Sonego, ma purtroppo non è bastato. Tsitsipas incontrerà ai quarti di finale in vincente del match Auger-Aliassime vs Berrettini.

4-6 Chiude con la prima di servizio.

15-40 Servizio e dritto, due match-point per il greco.

15-30 Noooooo, in rete la risposta di rovescio su una seconda abbordabile.

15-15 Bravissimo Lorenzo a difendersi in tutti i modi, il greco è il primo a sbagliare.

0-15 Dritto a sventaglio di Tsitsipas.

4-5 Ace di Lorenzo, che allunga la partita!

40-0 Ancora uno schiaffo al volo stupendo.

30-0 Ottima prima al centro.

15-0 Servizio e schiaffo al volo.

3-5 La chiude a rete Stefanos, Lorenzo servirà per rimanere nel match.

30-40 Attacca bene il greco.

30-30 Non passa questa volta il dritto di Tsitsipas.

15-30 Servizio e dritto.

15-15 Bell’attacco in back di Lorenzo.

0-15 Non tiene in campo la difesa Sonego.

3-4 In rete Tsitstipas, Sonego resta vivo!

AD-40 Ancora un servizio vincente!

40-40 Ace!

40-AD Gran risposta di Stefanos.

40-40 Lorenzo non molla e chiede l’aiuto del pubblico.

40-AD Tsitstipas non ha perso un punto a rete questa sera.

40-40 Non chiude Tsitsipas.

40-AD Quarto doppio fallo della partita per Lorenzo.

40-40 Servizio vincente!

30-40 Non passa il passante di Tsitsipas.

15-40 Scappa il dritto di Sonego, due palle break per il greco.

15-30 Doppio fallo.

15-15 Non passa la demi-volée dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto per Sonego.

2-4 Ace del greco.

0-40 Stefanos ha preso di tutto in questo scambio, purtroppo il primo a sbagliare è stato Lorenzo.

0-30 Non passa lo slice di dritto di Sonego.

0-15 Servizio e dritto di Tsitsipas.

2-3 Che reazione di Lorenzo, l’azzurro non ci sta a mollare!

AD-40 Torna a trovare un gran dritto Lorenzo.

40-40 Gran prima di Sonego, che prova a caricarsi.

30-40 Esce pure il dritto, palla break per Stefanos.

30-30 Perde il controllo del rovescio Sonego.

30-15 Gioca profondo Tsitsipas.

30-0 Serve & volley.

15-0 Sonego viene graziato dal nastro.

1-3 Stefanos mantiene il break di vantaggio.

15-40 Non passa il colpo in contro-balzo del greco.

0-40 Scappa il rovescio di Sonego.

0-30 Due prime vincenti per Titsipas.

1-2 Seconda sulla linea e dritto ad aprirsi il campo!

40-30 Ottimo servizio al centro.

30-30 Nuovamente un’ottima prima.

15-30 Ancora un errore di dritto per Lorenzo.

15-15 Buona prima ad uscire.

0-15 Schiaffo al volo in rete.

0-2 Troppo falloso adesso Sonego, è davvero dura.

0-30 Gran accelerazione di dritto.

0-15 Tsitsipas ha alzato nettamente il livello di gioco.

0-1 Affossa in rete il dritto Lorenzo, inizio difficile.

30-40 Scappa il dritto di Soengo, palla break per il greco.

30-30 Gran prima!

15-30 In rete il back di Lorenzo.

15-15 Non passa il colpo di Tsitsipas.

0-15 Si riparte con un errore di dritto di Sonego.

3-6 Si va al terzo set.

15-40 Forza troppo con il rovescio, due set-point per Tsitsipas.

15-30 Nooooooo, c’era spazio per il passante.

15-15 Non passa il tentativo di accelerazione con il rovescio.

0-15 Difende egregiamente la rete il greco.

3-5 Ottimo smash, Tsitsipas servirà per il secondo set.

AD-40 Servizio e dritto.

40-40 Sfonda con il dritto Stefanos.

40-30 Scappa questa volta il rovescio.

40-15 Bellissimo rovescio lungo-linea.

30-15 Due ottime prime per Lorenzo.

0-15 Scappa il lob di Sonego.

2-5 Tiene il servizio a 0 il greco.

0-40 Non passa la risposta di Sonego.

0-30 Ace di seconda.

0-15 C’era spazio con il rovescio, purtroppo la palla non passa.

2-4 Ottima prima, resta a contatto Lorenzo.

AD-40 Ancora una brutta risposta di Tsitsipas.

40-40 Esce questa volta la smorzata.

AD-40 Palla corta deliziosa.

40-40 Attenzione, poco cinico Soengo in quest’ultimo punto.

40-30 Ottima profondità del greco.

40-15 Si ferma sul nastro la risposta di Tsitsipas.

30-15 Ottimo schiaffo al volo.

15-15 Chiede troppo a se stesso Sonego, esce il suo dritto.

15-0 Bellissima accelerazione di dritto di Lorenzo.

1-4 Il greco resta avanti di un break.

15-40 Difende egregiamente la rete Tsitsipas.

15-30 Dritto lungo-linea per Stefanos.

15-15 Gran dritto ad incrociare di Sonego.

0-15 Servizio e smash.

1-3 Ace di Lorenzo, bravo a rimanere lì!

40-15 Brutta risposta del greco.

30-15 Sbaglia un colpo piazzato Tsitisipas, continua a funzionare la smorzata di Sonego.

15-15 Ace di Sonego.

0-15 Attacca bene Tsitsipas, che poi si viene a prendere il punto a rete.

0-3 Il greco è salito ampiamente di livello.

15-40 Affossa in rete la risposta di rovescio Sonego.

15-30 Prima al centro.

15-15 Monumentale Sonego in difesa.

0-15 Serve & volley per il greco.

0-2 Ancora un errore di dritto, Tsitsipas si porta avanti di un break.

30-40 Noooo, esce di poco il contropiede di Lorenzo, palla break per Stefanos.

30-30 Schiaffo al volo eccellente di Sonego.

15-30 Doppio fallo pesante.

15-15 Smorzata e smash, bene così!

0-15 Aveva giocato alla perfezione Lorenzo, purtroppo l’azzurro è il primo a sbagliare.

0-1 Servizio e dritto, peccato, l’occasione era importante.

40-AD La prima del greco sta facendo male.

40-40 Smash di Tsitsipas, tre palle break annullate.

40-30 Ace di Stefanos.

40-15 Forza l’attacco Sonego, ma il suo dritto esce.

40-0 Scappa il dritto di Stefanos, tre palle break!

30-0 Ancora un errore gratuito del greco!

15-0 Si riparte con un doppio fallo di Tsitsipas.

7-5 MAMMA MIAAAAAA! Due sassate di dritto e il primo set è di Lorenzo Sonego!

40-15 MAGIA! Palla corta eccezionale di Sonego, che si guadagna due set-point!

30-15 Servizio e dritto!

15-15 Passante in back sulla riga di Tsitsipas, colpo di una difficoltà impressionante.

15-0 Gran seconda per Lorenzo.

6-5 DOPPIO FALLO! Lorenzo servirà per il set!

AD-40 MAMMA MIA! Scambio stupendo, alla fine Sonego ha la meglio con un rovescio che lascia sul posto Stefanos.

40-40 Prima profonda a 200 km/h.

AD-40 Passa con il dritto Lorenzo, palla break pesantissima!

40-40 Risposta di rovescio fulminante, mamma mia!

30-40 Purtroppo finisce in rete il back di Sonego.

30-30 Segue il servizio a rete Stefanos, purtroppo non passa il passante di Sonego.

15-30 Prima ad uscire.

0-30 In rete il dritto di Stefanos, attenzione.

0-15 Ottima risposta, non riesce a tenere Tsitsipas!

5-5 Ace! Lorenzo resta incollato!

40-15 Questa volta non passa l’attacco di dritto di Lorenzo.

40-0 Ancora una gran prima, questa volta al corpo.

30-0 Dritto spettacolare in uscita dal servizio.

15-0 Prima imprendibile di Lorenzo!

4-5 Perde solo un 15 al servizio Stefanos.

15-40 Ancora servizio e dritto.

15-30 Dritto sulla riga e poi Sonego stecca, fortunato Stefanos.

15-15 Doppio fallo.

0-15 Prima ad uscire anche per il greco.

4-4 Ancora un’ottima prima, andiamo!

40-0 In corridoio la risposta di rovescio di Tsitsipas.

30-0 Servizio e dritto ad incrociare.

15-0 Gran prima ad uscire.

3-4 Tsitsipas non ha problemi con il servizio.

0-40 Non approfitta di un attacco corto Sonego, scappa in lunghezza il suo rovescio.

0-30 Ace al centro.

0-15 Sulla riga il passante di rovescio di Tsitsipas.

3-3 Smash pazzesco, bravo Lorenzo ad uscire da una situazione complessa.

AD-40 Bravo Lorenzo ad attaccare!

40-40 Contropiede di dritto di Sonego!

40-AD Rovescio in rete, nuova palla break.

40-40 La annulla con la prima!

30-40 Attenzione, brutto errore di dritto e palla break di Stefanos.

30-30 Non perfetta la smorzata di Sonego, ne approfitta a rete Sonego.

30-15 Questa volta entra il servizio.

15-15 Doppio fallo.

15-0 Bella prima ad uscire di Lorenzo.

2-3 Attacca bene Stefanos, si continua senza break.

30-40 In rete lo slice di Tsitsipas.

15-40 Ancora una combinazione di servizio e dritto.

15-30 Non passa la risposta di Lorenzo.

15-15 Affossa in rete il dritto di Tsitsipas.

0-15 Dritto lungo linea vincente di Stefanos.

2-2 Serve & volley per Lorenzo!

40-0 Tre palle per il 2-2.

30-0 Ace, bene così!

15-0 Bella prima al centro per Lorenzo.

1-2 Ancora una prima, esce bene da una situazione di difficoltà Stefanos.

40-AD Ace di Stefanos.

40-40 Tsitsipas approfitta di una risposta morbida e annulla anche la seconda palla break.

40-30 Affossa in rete la risposta di Sonego.

40-15 Passante di rovescio stupendo, due palle break per Lorenzo!

30-15 Errore inusuale di Tsitsipas.

15-15 Si ripara con il servizio Stefanos.

15-0 Risposta in allungo fulminante!

1-1 Servizio e dritto, bene Lorenzo!

40-15 Ace al centro!

30-15 Bella smorzata di Lorenzo, non ci arriva Tsitsipas.

15-15 Ottimo servizio ad uscire.

0-15 Comanda lo scambio Lorenzo, ma alla fine Tsitsipas ha la meglio con un buon passante di dritto.

0-1 Va fuori giri con il dritto Sonego.

15-40 Due prime convincenti per il greco.

15-15 Ottima risposta di Lorenzo.

0-15 Subito servizio e dritto per Tsitsipas.

01:08 Si inizia!

01:07 L’unico precedente tra i due, quello degli ottavi di Miami, è a favore di Tsitsipas, che ha avuto la meglio 2-0.

01:04 I giocatori hanno fatto il proprio ingresso in campo.

01:01 Lorenzo sta avendo una buona annata, con il picco avuto nel Masters1000 di Roma, si trova al diciassettesimo posto della race e al momento è al ventitreesimo posto della classifica, best ranking.

00:58 Il match dovrebbe prendere il via alle ore 01:15, il riscaldamento ufficiale non è ancora iniziato.

00:55 Sonego si trova davanti un vero e proprio scoglio, il greco è al momento terzo nella classifica ATP e al secondo della Race.

00:52 Il vincitore di questo match sfiderà ai quarti di finale uno tra Berrettini e Auger-Aliassime.

00:49 Stefanos, dopo il bye del primo turno, ha invece battuto al secondo Korda.

00:46 Lorenzo giunge a questi ottavi dopo aver superato al primo turno Alcaraz e al secondo Paul.

00:43 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sonego-Tsitsipas, match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro, nel quarto match sul Grandstand, tenta l’impresa affrontando il n.3 del mondo in una sfida con in palio l’accesso ai quarti del torneo nell’Ohio.

Sonego, vittorioso negli incontri con lo spagnolo Carlos Alcaraz e Tommy Paul, dovrà superarsi per prevalere contro Tsitsipas che, classifiche alla mano, è il giocatore dal rendimento migliore del 2021 come continuità. Pertanto l’obiettivo è quello di esprimere il miglior tennis e sperare che l’ellenico non sia nelle sue giornate migliori per pensare di vincere.

Stefanos che, in qualità di testa di serie n.2, ha iniziato la sua avventura nel 2° turno, battendo l’americano Sebastian Korda e mettendo in mostra un ottimo gioco d’attacco. I due già si sono incontrati una volta proprio nel 2021, ovvero nel 1000 di Miami dove fu il greco a spuntarla. Sonego si augura di ribaltare la situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro è il quarto sul Grandstand, il cui programma prende il via alle 17.00 italiane. E’ già noto che il match prenderà il via non prima delle 01.00 italiane. Buon divertimento!

