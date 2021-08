CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-ISNER

0.31 Isner esce dal campo con tre punti in meno di Sinner, ma è aiutato dal 73% di prime in campo contro il 54% dell’azzurro. Bravissimo l’americano anche a dosare le forze in risposta per tutto il secondo set per poi dare tutto nel tiebreak e riuscire a girare la partita.

0.29 Dieci vittorie nelle ultime undici partite per un Isner infinito che se la vedrà agli ottavi di finale contro Benoit Paire.

0.27 Ha trovato delle energie dal niente John Isner che rimonta da uno svantaggio di 2-4 nel tiebreak del secondo set, piazzando cinque punti di fila e trovando un game di risposta splendido sul 2-2. Spreca invece Sinner che sembrava in controllo della partita.

6-4 GAME, SET & MATCH ISNER!! Ancora una rimonta vincente per “Long” John!!

40-15 Seconda di servizio e stop volley! Due match point in favore di Isner!

30-15 Tiene da fondo Isner, muove la palla e alla fine sbaglia Sinner!

15-15 Devastante la prima al centro di Isner.

0-15 Affossa il dritto Isner dopo una grandissima prima! Risposta in allungo prodigiosa di Sinner.

4-5. Tiene a zero il turno di battuta il giocatore di Sesto Pusteria, ma adesso John Isner serve per chiudere il match.

40-0 Undicesimo ace per l’azzurro.

30-0 Il dritto di Sinner si arrampica sul nastro ed è vincente.

15-0 Servizio e dritto per Sinner.

3-5. Altro ace per Isner che si toglie dal pantano. L’americano si porta ad un turno di servizio dalla vittoria.

A-40 Volée sulla riga giocata da Isner!! Palla per il 5-3.

40-40 Ace di Isner! Che freddezza!

40-A A SEGNO CON LA RISPOSTA SINNER!! ANCORA IN RITARDO ISNER A RETE! PALLA DEL CONTROBREAK!!

40-40 PASSANTE IN CORSA IN AVANZAMENTO DI SINNER! Non basta una demivolée prodigiosa di Isner.

40-30 Regalo nei pressi della rete da parte dello statunitense.

40-15 Stecca con il dritto Isner in una situazione di punteggio favorevole.

40-0 Dritto a sventaglio pazzesco di Isner! Tre palle per il 5-3.

30-0 Largo di un soffio il passante di Sinner! Davvero sfortunato l’azzurro in questi frangente.

15-0 Gran prima al centro per lo statunitense.

3-4. Tiene il servizio Sinner, ma adesso Isner è a due turni di servizio dagli ottavi di finale a Cincinnati.

40-15 Ottima prima per l’altoatesino.

30-15 Fa il muro da fondo Isner! Finisce per sbagliare l’azzurro.

30-0 Va in doppia cifra di ace Sinner.

15-0 Parte bene con un’eccellente seconda Sinner.

2-4. Tre ace di Isner che adesso è galvanizzato dall’atmosfera e dal punteggio, non sentendo più la stanchezza.

A-40 CHE BOTTA AL CENTRO! Palla del 4-2.

40-40 Risposta di Sinner nelle stringhe di Isner! Si va ai vantaggi!

40-30 Sbaglia con il colpo dopo al servizio Isner.

40-15 Prima esterna e dritto lungolinea!! Pubblico in visibilio adesso.

30-15 Lento nell’uscita dal servizio Isner, risposta centrale e profonda di Sinner.

30-0 Nono ace, il secondo di fila!! Angolo impossibile!

15-0 Ace di Isner al centro!

2-3 BREAK ISNER!! Rispostona incredibile con il dritto in allungo dell’americano che piazza lo strappo in questo terzo parziale. Adesso c’è un Everest da scalare per Sinner.

15-40 Risposta stupenda con il rovescio lungolinea di Isner! Due palle break pesantissime.

15-30 Si sposta sul dritto, ma sbaglia la risposta Isner. Buona seconda messa in campo da Sinner.

0-30 Risponde profondo Isner con il dritto e Sinner si fa sorprendere, commettendo un altro errore.

0-15 Affossa il dritto in rete Sinner con il campo aperto! Erroraccio.

2-2. Gesto di stizza per Sinner dopo l’errore con il rovescio. Tiene un altro bel game lo statunitense.

40-30 La prima di servizio dà il punto diretto ad Isner.

30-30 Segue il servizio, ma si ritrova la palla fra le stringhe Isner!

30-15 Piantato con i piedi lo statunitense in uscita dal servizio.

30-0 Giocata benissimo la palla corta da Isner e poi volée perfetta a chiudere.

15-0 Pressing ottimo con il rovescio Isner che costringe Sinner a difese complicate.

2-1. Avanti Sinner nel terzo set con un altro game di servizio solido.

40-15 Prima intelligente giocata al corpo di Isner.

30-15 Perfetto l’angolo trovato con il dritto da Sinner.

15-15 Che angolo, che precisione ha trovato Isner con il lungolinea di dritto.

15-0 Lungo il dritto di Isner: Sinner ha gestito bene gli slice dell’americano.

1-1. Esce anche questa risposta di Sinner ed è tutto in parità nel terzo set.

40-15 La prima di servizio dà una mano all’americano.

30-15 Risponde sulla riga Sinner e costringe Isner ad una soluzione di dritto non semplice.

30-0 Rimbalza altissima la seconda di servizio di Isner.

15-0 Rovescio spettacolare in controbalzo da parte di Isner dal centro del campo.

1-0. Bravo Sinner che riesce a cavarsela in una situazione tutt’altro che semplice dopo essersi fatto rimontare parzialmente da 40-0.

40-30 Scambia Isner in profondità e trova l’errore di rovescio da parte di Sinner.

40-15 Incide con il rovescio Isner in risposta.

40-0 Altra palla corta intelligente per Sinner.

30-0 Nono ace per Sinner.

15-0 Molto ordinato nel manovrare con il dritto Sinner.

INIZIO TERZO SET

23.41 E’ rientrato in campo dal toilet break Sinner, mentre Isner ci mette qualche minuto in più.

23.39 L’indecisione sul 4-2 del tiebreak è costata carissima per Sinner: da lì Isner ha ripreso coraggio e ha messo in fila cinque punti per vincere il secondo parziale. Calata tantissimo la percentuale di prime per l’altoatesino: appena il 43% contro il 71% del suo avversario.

7-4 ISNER!! ALTRA RISPOSTA DEVASTANTE! SI VA AL TERZO SET!!

6-4 Isner! Rovescione in risposta sulla seconda e dritto vincente! Due set point per lo statunitense.

5-4 Isner! Prima ad uscire e sorpasso dell’americano che mette pressione sulle spalle di Sinner.

4-4. Scaraventa il settimo ace Isner in un momento topico.

4-3 Sinner. NOOOOOOOOOOOOOO! Parte con un attimo di ritardo sulla risposta corta di Isner e mette a metà rete la smorzata!

4-2 Sinner!! CHE DRITTO!! CON IL PESO DEL CORPO ALL’INDIETRO!! Ha un’importanza capitale in questo momento.

3-2 SINNER!! In ritardo sulla volée Isner in uscita dal servizio! Ancora grande risposta dell’azzurro.

2-2. Prima vincente per Isner.

2-1 Sinner. Bravo l’azzurro con una prima di servizio precisa.

1-1. REGALONE DI ISNER! Risposta devastante e poi dritto sopra la rete sbagliato.

1-0 Isner. Inizia bene l’americano trascinato dal servizio.

6-6. Si va al tiebreak in questo secondo parziale: Isner si gioca il tutto per tutto.

40-0 Bravissimo Sinner a risolvere lo scambio con l’accelerazione lungolinea.

30-0 Non riesce ancora ad approfittare della seconda del suo avversario Isner.

15-0 Non trova profondità con la risposta Isner e può passare Sinner.

5-6. Ha giocato benissimo Isner da 15-30. Non vuole mollare l’americano che è ancora appeso ad un filo in questo match.

40-30 Prima palla carica ed altro dritto vincente a campo aperto.

30-30 DRITTONE DI ISNER DOPO LA PRIMA! Si sta alzando ora il livello. Momenti caldissimi del match.

15-30 NON CHIUDE A RETE ISNER E PASSA SINNER!! SPLENDIDO PASSANTE STRETTO CON IL ROVESCIO!

15-15 Serve and volley vincente per l’americano.

0-15 Esce il dritto di Isner! Lento nella ricerca della palla l’americano in questa circostanza.

5-5. Ottavo ace per chiudere un altro game liscio l’azzurro.

40-15 Muove il gioco e chiude con l’inside-in Sinner!

30-15 Molto ordinato nell’attacco di dritto dopo il servizio Sinner.

15-15 Secondo doppio fallo per Sinner nella partita.

15-0 Sbaglia la risposta Isner sulla seconda di servizio di Sinner!

4-5. Va ancora avanti Isner come nel primo set, costringendo Sinner a servire per rimanere nel parziale.

40-15 Impreciso con il rovescio lungolinea lo statunitense.

40-0 Precisa la smorzata di Isner dopo la prima.

30-0 Esce di poco largo il rovescio di Sinner quando si era già entrati nello scambio.

15-0 Curva micidiale con il servizio ad uscire da destra.

4-4. Isner non si è quasi mosso in questo game e dà l’impressione di sentire molto la fatica.

40-0 Settimo ace per Sinner.

30-0 Lunga la risposta di rovescio cercata da Isner.

15-0 Muove bene la palla, manovra bene Sinner in questa circostanza.

3-4. Bravo lo statunitense che è stato ancora costretto ai vantaggi, ma ha risposto presente.

A-40 Sesto ace per Isner! Traiettoria esterna semplicemente imprendibile.

40-40 Secondo doppio fallo per Isner sulla palla del game!

40-30 CHE OCCASIONE BUTTA SINNER! Arriva con troppa irruenza l’azzurro sul rovescio in corsa nel recupero della stop volley. Che peccato.

30-30 Servizio esterno e volée ad incrociare: risale la corrente Isner.

15-30 Ritrova il dritto Isner dietro al servizio!

0-30 Sbaglia una volée clamorosa Isner!! Poco lucido l’americano in questa circostanza. Adesso la chance diventa ghiotta per Sinner.

0-15 Erroraccio di dritto da parte di Isner che apre decisamente male questo game.

3-3. Ancora bene alla battuta l’altoatesino che è sempre attaccato al suo avversario.

40-30 Impreciso con il dritto in uscita dal servizio l’azzurro.

40-15 Il rovescio in controbalzo di Sinner si arrampica sul nastro! Un po’ di fortuna non guasta.

30-15 Ottima prima: non riesce a rispondere Isner.

15-15 Guadagna campo con il dritto da lontano Sinner, ma poi sbaglia malamente il rovescio.

15-0 Lunga la risposta di Isner sulla prima di Sinner.

2-3. Mette due prime palle in campo l’americano nonostante sia stato costretto ai vantaggi.

A-40 Mette la prima Isner e non lascia possibilità a Sinner.

40-40 Primo doppio fallo della partita per Isner.

40-30 Demivolée piuttosto impacciata da parte di Isner.

40-15 Ancora a rete Isner e anche questa discesa è produttiva.

30-15 Rimane ferma sul nastro la risposta di Sinner.

15-15 Molto bravo a rete Isner dopo la battuta.

0-15 Ancora lento nell’uscita dal servizio Isner.

2-2. Altro buon game tenuto da Sinner quando la situazione si stava complicando.

40-30 Impreciso con il dritto Sinner.

40-15 I colpi di inizio gioco fanno ancora la differenza.

30-15 Rispostone dell’americano!! Che aggressività!

30-0 Non riesce a rispondere Isner.

15-0 Gran servizio di Sinner.

1-2. Perfetto in questo turno di servizio il 36enne di Dallas che prova a scuotersi.

40-0 Traiettoria estremamente acuta da parte di Isner: non può nulla Sinner.

30-0 Quinto ace per lo statunitense.

15-0 Di pochissimo lungo il rovescio di Sinner dopo aver risposto egregiamente.

1-1. Tiene a zero Sinner il primo game di battuta nel secondo parziale.

40-0 Perfetta la palla corta di Sinner.

30-0 Scappa in lunghezza il dritto di Isner.

15-0 Dritto in arretramento di Sinner!! Che angolo ha trovato!!

0-1. Apre bene il secondo set lo statunitense con un buon game di servizio.

40-15 Quarto ace per Isner.

30-15 Ottimo serve and volley per l’americano in questo frangente.

15-15 Si allunga lo scambio e il dritto di Isner se ne va.

15-0 Parte con un buon servizio lo statunitense.

22.42 Set tosto vinto da Sinner che annulla sul 4-5 ben due set point e trasforma la prima palla break avuta a disposizione. 83% di punti vinti con la prima per l’azzurro che raccoglie tanto da questo fondamentale. Non basta il 72% di prime in campo per Isner.

7-5 PRIMO SET SINNER!!! Come l’ha vinto questo primo parziale l’altoatesino!!

40-0 IL SERVIZIO TRASCINA SINNER A TRE SET POINT!

30-0 Un’altra ottima prima quanto mai preziosa!!

15-0 Rovescio devastante in uscita dal servizio da parte di Sinner.

6-5 BREAK SINNER!!! Risposta nelle stringhe di Isner e super passante!!! Con quale personalità ha giocato questo game l’azzurro.

30-40 INCERTO ISNER SOTTORETE! PALLA BREAK SINNER! LA PRIMA!

30-30 Impatta bene la risposta Sinner e sbaglia il rovescio Isner! Situazione interessante.

30-15 Prima devastante da parte di Isner.

15-15 Gran recupero di Sinner sulla palla corta di Isner!

15-0 Ancora la battuta ad aiutare Isner.

5-5. CHE GAME HA VINTO SINNER! Ha messo la prima in campo quando doveva chiudere il game e sui set point.

A-40 ANCORA IL SERVIZIO!! QUARTO ACE!!

40-40 TERZO ACE PER SINNER!! IN CHE MOMENTO!!

40-A RISPOSTA IN CONTROBALZO IN ALLUNGO DI ISNER!!! SPETTACOLARE!! ALTRO SET POINT!

40-40 Ancora sotto pressione Sinner con la risposta di rovescio profonda di Isner.

A-40 Seconda al corpo!! Isner non riesce a togliersi il dritto dalla pancia.

40-40 GRANDE PRIMA!!!! ANNULLATO IL SET POINT!

30-40 DOPPIO FALLO SINNER! Pesantissimo adesso! Set point Isner.

30-30 RESISTE SINNER! Isner ha comandato con il dritto e aveva giocato un rovescio sulla riga. Bravo l’azzurro a difendersi fino a raccogliere l’errore del suo avversario.

15-30 Risposta di Isner nei piedi di Sinner sulla seconda di servizio. Situazione difficile adesso.

15-15 Alza il rovescio Isner in risposta e poi incide con il lungolinea.

15-0 Colpisce male in risposta Isner sulla traiettoria esterna di Sinner.

4-5. Ancora sicuro al servizio Isner che ha chiamato il fisioterapista per questo cambio campo.

40-15 Terzo ace per Isner che si procura due palle per il 5-4.

30-15 Perde il dritto Isner con i piedi dentro il campo.

30-0 Prima vincente per lo statunitense.

15-0 Prima esterna e rovescio dall’altra parte chirurgico.

4-4. Un altro buon game per Sinner che rimane agganciato al suo avversario nel primo parziale.

40-15 Sulla riga il dritto in cross di Sinner.

30-15 Prova a rispondere in controbalzo Isner, ma sbaglia.

15-15 Prima robusta, preziosissima in questo momento.

0-15 Butta via malamente il dritto Sinner.

3-4. Continua a non soffrire lo statunitense al servizio che rimane avanti nel primo set.

40-15 Arriva bene sulla smorzata Sinner e riesce a giocare un ottimo recupero.

40-0 Classica asse servizio-dritto, incontenibile per Sinner.

30-0 Ace al centro imprendibile.

15-0 Che rovescio lungolinea da parte di Isner!

3-3. Bravo Sinner che esce da una situazione complicata, annullando una palla break pericolosa.

A-40 Secondo ace per Sinner.

40-40 Mette pressione Sinner sul suo avversario con i colpi di inizio gioco.

30-40 CHE RISPOSTA DI DRITTO DI ISNER CHE E’ UNA FURIA! Palla break delicatissima.

30-30 Picchia lo statunitense con il dritto inside-in! Non vuole che lo scambio diventi lungo.

30-15 Stavolta Isner fa male con il rovescio lungolinea.

30-0 Aggressivo Isner sulla seconda di battuta, ma poi sbaglia sul dritto successivo.

15-0 Scambio prolungato e risolve alla grande Sinner con la palla corta.

2-3. Bravo Isner che sta giocando bene a rimbalzo nonostante lo scarso aiuto avuto dal servizio.

40-30 Con il servizio ruggisce Isner.

30-30 Risposta velenosa di Sinner che mette in difficoltà l’americano.

30-15 Corta la risposta di Sinner, può incidere Isner con il dritto.

15-15 Gratuito anche per Isner con il dritto. Poco aiutato dal servizio l’americano in queste prime battute.

15-0 Riesce ad entrare nello scambio Sinner, ma poi sbaglia con il rovescio.

2-2. Chiude il game con il primo ace Sinner. Tutto in equilibrio.

40-30 Tenta il tutto per tutto Isner con la risposta di dritto, ma non trova il campo.

30-30 Un altro dritto devastante di Isner! A sventaglio riesce a trovare un angolo estremamente acuto.

30-15 Risponde profondo Isner e Sinner si fa sorprendere.

30-0 Prima vincente per l’azzurro.

15-0 Spinge con il dritto Sinner e Isner non riesce ad avvicinarsi alla linea di fondo.

1-2. Buon turno di servizio per Isner che chiude con un’ottima progressione con il dritto.

40-15 Altra smorzata da parte dello statunitense che rimane sul nastro.

40-0 Primo ace del match per Isner: ad uscire.

30-0 Lunga la risposta di Sinner.

15-0 C’era lo spazio per il passante di dritto per Sinner, ma la palla finisce in corridoio.

1-1. Si difende bene Sinner con il rovescio e tiene un ottimo game di servizio.

40-0 Ancora il servizio aiuta l’altoatesino.

30-0 Comanda l’azzurro con il dritto iniziale.

15-0 Non riesce a rispondere Isner sull’ottimo servizio di Sinner.

0-1. Alla fine tiene la battuta l’americano grazie ad un’ottima prima.

A-40 Che seconda ha tirato Isner!

40-40 Segue il servizio a rete Isner, ma non riesce a giocare la demivolée l’americano grazie ad una super risposta di Sinner.

40-30 Rimane sul nastro la smorzata di Isner in uscita dalla seconda di battuta.

40-15 Rimbalza in cielo la seconda di servizio giocata da Isner.

30-15 CHE PUNTO VINTO DA ISNER! L’americano sempre in comando con il dritto e poi si apre il campo con un super rovescio lungolinea.

15-15 Servizio vincente al centro per lo statunitense.

0-15 Risponde profondo Sinner e costringe ad un rovescio complesso Isner.

SI PARTE!! JOHN ISNER PARTE ALLA BATTUTA!

21.46 Si gioca per affrontare negli ottavi di finale Benoit Paire che ieri ha vinto a sorpresa in tre set contro un Denis Shapovalov sempre più in crisi.

21.44 Sono appena scesi in campo i due giocatori che stanno iniziando le canoniche procedure di riscaldamento.

21.42 Il 36enne americano ha raggiunto la sua seconda finale della carriera a livello Masters1000 proprio in Ohio nel 2013, quando dovette arrendersi solo a Rafa Nadal all’atto conclusivo.

21.40 Isner, dopo la semifinale raggiunta agli Open del Canada, ha sorpassato in rimonta Cameron Norrie, avversario decisamente ostico. Sul cemento americano il big server di Greensboro è particolarmente a suo agio.

21.38 L’azzurro al primo turno ha battuto in due set Federico Delbonis, resettando immediatamente il brutto k.o. a Toronto contro James Duckworth, reduce dai fasti di Washington.

21.36 Sul Campo 3 sono già andate in scena due battaglie: Auger-Aliassime ha superato in rimonta Khachanov dopo quasi tre ore e sarà l’avversario di Matteo Berrettini, Rublev ha ribaltato Cilic.

21.34 Sinner dovrà essere estremamente continuo con il servizio, oltre che incisivo in risposta quando si presenteranno delle possibilità. Bisognerà essere estremamente pazienti nell’attendere le piccole porticine che lo statunitense offrirà.

21.32 Si tratta del primo incontro ufficiale fra questi due giocatori: c’è curiosità nel vedere l’altoatesino impegnato contro questo tipo di avversario.

21.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto fra Jannik Sinner e John Isner, secondo turno del Masters1000 di Cincinnati.

21.00 Sarà il terzo set a decidere la sfida tra Rublev e Cilic: il russo ha vinto il secondo parziale per 6-3. Dopo toccherà a Jannik Sinner disputare il secondo turno in quel di Cincinnati.

20.11 Ben ritrovati amici di OA Sport. Si è concluso il primo set a favore di Marin Cilic con il punteggio di 7-5 ai danni di Andrey Rublev. Ricordiamo che al termine di questo incontro inizierà la contesa fra Sinner e Isner.

19.13 Buonasera amici di OA Sport. Si è appena concluso il confronto fra Karen Khachanov e Felix Auger-Aliassime, con la vittoria del canadese in quasi tre ore di gioco. Ora scenderanno sul Campo 3 Andrey Rublev e Marin Cilic, poi toccherà a Jannik Sinner contro John Isner.

Le proiezioni di classifica di Jannik Sinner – La cronaca di Sinner-Delbonis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati fra Jannik Sinner e John Isner. Confronto affascinante e intrigante per l’altoatesino contro l’esperto bombardiere statunitense.

Sinner torna in campo dopo la vittoria al primo turno contro Federico Delbonis, regolato con il punteggio di 6-2 7-5. Il giocatore di Sesto Pusteria proviene dall’eliminazione prematura a Toronto, dove è stato sorpreso da James Duckworth. La settimana precedente invece era arrivato il titolo più importante della carriera nel 500 di Washington. Sarà fondamentale un rendimento costante al servizio e il cinismo in risposta quando si presenteranno delle occasioni: anche solo un piccolo passaggio a vuoto in un set contro il 36enne di Greensboro può costare caro.

Isner ha raggiunto invece un’ottima semifinale la scorsa settimana agli Open del Canada, sconfitto da Medvedev. In Ohio lo statunitense è partito bene, superando in rimonta uno scoglio ostico e non banale come Cameron Norrie. L’americano ha un grande feeling con questo torneo che gli regalò la seconda finale a livello Masters1000 nel 2013 quando si arrese in finale solo a Rafa Nadal in due set al tiebreak.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati fra Jannik Sinner e John Isner con aggiornamenti costanti punto per punto. La partita è programmata come terza sul Campo 3 a partire dalle ore 10.00 locali, le 16.00 italiane. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

