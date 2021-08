CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e James Duckworth, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP 1000 Toronto 2021 in Canada. Il 19enne azzurro, n.15 ATP (best ranking) e sedicesima testa di serie, reduce dal successo di Washington (terzo titolo ATP in carriera), debutta in Canada affrontando l’australiano James Duckworth, n.85 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Sinner si è aggiudicato in due set l’unico precedente con il rivale australiano, nel primo turno dell’ATP Colonia 2 lo scorso anno.

James Duckworth è stato capace di eliminare all’esordio lo statunitense Taylor Fritz per 7-6 6-3, mentre Jannik Sinner usufruisce di un bye ed entra in gioco direttamente nel secondo turno. Non sarà un match semplice per Sinner, dato che l’australiano, numero 85 del mondo, arriva dalle qualificazioni di Toronto e si presenta in buona forma. Chi vincerà l’incontro sarà atteso da una sfida non di poco conto nel turno successivo, dato che agli ottavi se la vedrà contro Daniil Medvedev, che nella notte ha piegato in tre set l’ucraino Alexander Bublik.

Il match è in programma alle ore 17.00 italiane.

