Tennis, Marters1000 Toronto: risultati 10 agosto. Vincono al terzo set Medvedev e Tsitsipas, avanti Isner e Khachanov

Nonostante qualche stop dovuto alla pioggia, è proseguito spedito il programma del Masters1000 di Toronto. Il torneo sul cemento canadese ha visto diversi match importanti per questi ottavi di finale, come l’esordio vittorioso (non senza fatica) del numero uno Daniil Medvedev che ha piegato in tre set l’ucraino Aleksandr Bublik.

Non semplice anche il primo incontro per Stefanos Tsitsipas, che supera solamente al terzo set il francese Ugo Humbert. Cade, invece, Marin Cilic contro Casper Ruud, mentre Reilly Opelka regola senza problemi Grigor Dimitrov. Successi anche per Karen Khachanov, Kei Nishikori John e Isner.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i risultati della giornata al Masters1000 di Toronto.

I RISULTATI DI MARTEDì 10 AGOSTO

Brooksby (Usa) – Basilashvili (Geo) 6-2 0-6 4-6

Kecmanovic (Ser) – Nishikori (Gia) 4-6 7-6 (5) 2-6

Lajovic (Ser) – Ruusuvuori (Fin) 3-6 6-3 6-3

Norrie (Gbr) – Khachanov (Rus) 4-6 7-5 4-6

Isner (Usa) – Davidovich Fokina (Spa) 6-4 6-1

Nishioka (Gia) – Tiafoe (Usa) 4-6 3-6

Medvedev (Rus) – Bublik (Ucr) 4-6 6-3 6-4

Paire (Fra) – McDonald (Usa) 6-3 6-4

Ruud (Nor) – Cilic (Cro) 6-3 3-6 6-3

Humbert (Fra) – Tsitsipas (Gre) 3-6 7-6 (13) 1-6

Dimitrov (Bul) – Opelka (Usa) 3-6 4-6

Foto: Lapresse