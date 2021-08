Sinner-Duckworth oggi, Masters1000 Toronto: orario, tv, programma, streaming

Messo in archivio il brillante successo nell’ATP 500 di Washington, torna in campo Jannik Sinner. Il nostro portacolori, infatti, è pronto per l’esordio nel Masters 1000 di Toronto (Canada) per proseguire nel migliore dei modi il suo cammino sul cemento nord-americano.

Dopo aver sfruttato il bye al primo turno, il tennista di San Candido se la vedrà nel primo match sul campo numero 1, contro l’australiano James Duckworth, che all’esordio ha sorpreso lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 7-6 6-3. Non sarà un match semplice per Sinner, dato che l’aussie, numero 85 del mondo, arriva dalle qualificazioni di Toronto e si presenta in buona forma.

In caso di successo, tuttavia, si preparerà una sfida non di poco conto per l’altoatesino, dato che agli ottavi se la vedrà contro Daniil Medvedev, che nella notte ha piegato in tre set l’ucraino Alexander Bublik.

IN TV – Il match tra Jannik Sinner e James Duckworth sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. Il canale sarà Sky Sport 1 (201), anche se il torneo sarà seguito anche su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTv, mentre OA sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 TORONTO

Mercoledì 11 agosto

Ore 17.00 Jannik Sinner vs James Duckworth

