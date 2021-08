Fognini-Rublev oggi, Masters1000 Toronto: orario, tv, programma, streaming

Fabio Fognini è pronto per il suo secondo appuntamento al Masters 1000 di Toronto. Il tennista ligure affila le armi in vista del suo ottavo di finale nell’importante torneo sul cemento canadese, che lo vedrà opposto al russo Andrey Rublev, numero 4 del seeding.

Si annuncia un match quanto mai complicato per il nostro portacolori, dato che dall’altra parte della rete si troverà uno di quei tennisti che, se in giornata, non parte sconfitto contro nessuno. La sfida sarà la seconda sul campo centrale. Il programma inizierà alle ore 17.00 italiane con Dusan Lajovis (Srb) contro Felix Auger-Aliassime, quindi il match di Fognini sarà a seguire.

Fabio Fognini al primo turno ha superato il pericoloso tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-7 (2) 6-2 6-4, confermando di attraversare un buon momento di forma, mentre il russo ha usufruito di un bye. Servirà la partita perfetta per il nativo di Arma di Taggia che, in caso di successo, se la vedrà contro il vincente dell’incontro tra John Isner e il cileno Cristian Garin.

IN TV – Il match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. Il canale sul quale sarà trasmesso non è ancora sicuro, dato che potrebbe sovrapporsi con il match di Jannik Sinner. Le opzioni, ad ogni modo, sono tre: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) con la decisione che sarà presa nell’imminenza del match. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTv, mentre OA sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 TORONTO

Mercoledì 11 agosto

Ore 19.00 circa Andrey Rublev – Fabio Fognini

Foto: Lapresse