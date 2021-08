CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L’appuntamento è previsto per le ore 20.00 locali di oggi, domenica 8 agosto, le 13.00 in Italia. La durata è stimata sulle 3 ore e gli organizzatori, da questo punto di vista, dovranno far fronte a tutte le criticità legate al contesto pandemico e non solo.

Sarà, come per quella di Apertura, una cerimonia all’insegna della sobrietà. Si celebrerà ancora una volta il Giappone, con la sua storia e il suo presente, e ci sarà una parte dedicata all’inclusione legata all’attività sportiva. Una fase importante sarà dedicata alla musica e il momento clou sarà come sempre la sfilata delle varie squadre partecipanti, senza la suddivisione per squadre ma, mantenendo il giusto distanziamento, l’ingresso delle delegazioni avverrà in modo informale.

Il portacolori della squadra azzurra, come comunicato nei giorni scorsi dal presidente del CONI Giovanni Malagò, sarà il grande protagonista dei Giochi di Tokyo 2021, Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d’oro nei 100 piani e nella staffetta 4×100 non più tardi di venerdì. Non ci poteva essere altro atleta più adatto a rappresentare l’Italia nell’atto conclusivo dei Giochi di Tokyo 2020.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo.

